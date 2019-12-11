"Великолепен": раскрыта сенсационная связь Поклонской и Зеленского

Действующий депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дала большое интервью российскому изданию Wonderzine. Внимание на него обратили и на Украине, ведь политик рассказала о чувствах к Владимиру Зеленскому.

Украинские журналисты не смогли пройти мимо откровенного интервью Натальи Поклонской, которое та дала их российским коллегам. Поскольку экс-прокурор Крыма была благосклонна к Владимиру Зеленскому, ей удалось избежать большинства оскорбительных штампов, которые навешивала на нее пресса Незалежной.

"Он нормальный, делает шаги к конструктивному диалогу", – оценила политика Поклонская. "Я считаю, что сегодня властям Донбасса нужно договариваться и общаться с новым президентом Украины", – добавила она.

Ни российские, ни украинские СМИ не напомнили, что прямой диалог властей Донецкой и Луганской народных республик с Незалежной – именно то, чего на протяжении долгого времени пытается добиться Донбасс. Если кто-то и противится подобному развитию событий, то это Киев и, соответственно, сам Зеленский.

Когда же будет первый снег?�� pic.twitter.com/Y9Uhgy4env — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) November 20, 2019

Поклонская призналась, что положительное отношение к президенту Украины сложилось у нее еще до того, как тот занял свою должность. Вскрылась сенсационная подробность: они нередко оказывались неподалеку друг от друга. Работая в Генеральной прокуратуре Украины, Поклонская посещала выступления шоумена.

"Нам часто давали на День прокуратуры и в другие праздники возможность сходить на концерты Владимира Александровича. И мне он действительно нравится как артист. Его "Слуга народа" великолепен, его фильм "Сваты" – наш самый любимый фильм с дочерью. Я под него засыпала во время Майдана", – добавила она.

Украинские СМИ с восторгом восприняли озвученную Поклонской информацию. Однако комментаторы не смогли так быстро перебороть ненависть к России и ее жителям, в связи с чем отзывы оказались неоднозначными.