У Поклонской заметили шишку на животе

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская представила свою книгу "Преданность Вере и Отечеству". Она содержит публичные выступления парламентария в период "Крымской весны", рассказы про жизнь и достижения прокуратуры Республики Крым, а также о деятельности по защите исторической действительности и прав человека в работе представителей культуры. Отмечается, что все вырученные средства от продажи книги будут направлены на благотворительность.

Для торжественного мероприятия Наталья выбрала приталенное черное платье в мелкий белый горошек. Наряд подчеркивал идеальную фигуру депутата. Во время презентации Поклонская много улыбалась и выглядела великолепно.