Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Четверг 8 февраля
Лента новостей
00:01
Как русских пытались унижать на Олимпиадах
22:09
Как кошмарят Россию на старте Олимпиады
21:57
У Поклонской заметили шишку на животе
21:53
Тяжелобольной Краско боится операции
21:23
Сборную Канады жестко осадили после дискриминации России
20:58
У особенной дочери Хакамады нашли рак
20:49
Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь
20:12
Корейцы накормят олимпийцев национальным блюдом
20:08
Бедняк сварил пенис начальника и съел
20:03
Веселая Бабаян поет и пляшет без Державина
19:44
Дума снимет барьеры при переводе оборонки на гражданские рельсы
19:30
Пассажирка упала на рельсы в московском метро
19:29
Роскошная Нетребко сразила наповал декольте до пупа
19:24
Ребенок упал с балкона многоэтажки в Москве и выжил
19:15
Путина ужаснули зарплаты ученых
19:04
Постаревшая Анджелина Джоли с бутылкой вызвала жалость
18:56
Крик души одинокого Лазарева
18:55
Остросюжетные новинки криминальной прозы
18:46
Собчак в США сделала неожиданное заявление
18:29
Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине
18:23
Контактная притравка в России будет запрещена
18:10
Москвич пырнул ножом соседку по квартире
17:42
В пожаре под Москвой погибли люди
17:28
Сгорающий от желания Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу
17:27
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
17:24
В Германии признали Крым российским
17:20
Почему Путин отказался от главной "заразы" XXI века
17:01
Как преодолеть страдания и боль
16:53
Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
16:48
Найден неожиданный способ побороть стресс
16:30
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
16:16
"КОРТРОС" назвал победителя премии "Headliner года"
16:15
Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
16:08
Москва примет форум по развитию парламентаризма
16:07
Боль невинно наказанных спортсменов заглушат деньгами
16:02
Госдума сократила расходы на командировочные
16:00
Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна
16:00
Россияне одержали первую победу на Олимпиаде
15:53
Кто ответит за публичную порку министра экономики
15:36
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
15:32
Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей
15:08
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
14:59
Сын Ольги Бузовой произвел фурор
14:58
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
14:55
Как живет Алексей Куличков из реалити-шоу "Дом"
14:41
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
14:33
Самые сексуальные сцены в истории кино
14:15
Расписание Олимпиады в Пхенчхане
14:05
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
13:57
Вейперов предупредили о страшной болезни
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 8, 2018
просмотры: 123

У Поклонской заметили шишку на животе

567

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская представила свою книгу "Преданность Вере и Отечеству". Она содержит публичные выступления парламентария в период "Крымской весны", рассказы про жизнь и достижения прокуратуры Республики Крым, а также о деятельности по защите исторической действительности и прав человека в работе представителей культуры. Отмечается, что все вырученные средства от продажи книги будут направлены на благотворительность.

Для торжественного мероприятия Наталья выбрала приталенное черное платье в мелкий белый горошек. Наряд подчеркивал идеальную фигуру депутата. Во время презентации Поклонская много улыбалась и выглядела великолепно.

поделиться

комментарии

Самые красивые россиянки на Олимпиаде

Лыжницы, хоккеистки и другие красавицы будут радовать глаз болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане

567

Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды

Ягодицы теледивы никого не оставят равнодушным

567

Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву

Режиссер был снят вместе с Примадонной

567
567

Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады

За несколько дней до начала Игр официально открылась Олимпийская деревня

567

Райский отдых красавицы-дочки Славы

Девушка вместе с мамой наслаждается отдыхом

567

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

У певца родился сын, однако он не забывает уделять внимание и своей дочери

567

Американские каникулы Киркорова и Орбакайте

Артисты вместе путешествуют по Штатам

567

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

Люди недоумевают, зачем девушка это делает

567

На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Преобразившаяся Пугачева сияла рядом с Бондарчуком

Примадонна вышла в свет в стильном образе
Шоу-бизнес

Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок

Стриптизер показал свое беззащитное место

Политика

Собчак в США сделала неожиданное заявление
В Германии признали Крым российским
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
Лукашенко дал громкое обещание Путину

Шоу-бизнес

Тяжелобольной Краско боится операции
У особенной дочери Хакамады нашли рак
Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь
Веселая Бабаян поет и пляшет без Державина

Проишествия

Бедняк сварил пенис начальника и съел
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)

Lifestyle

У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна

Поклонники поддерживают несчастную пианистку
Шоу-бизнес

Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке

Ожидающая третьего ребенка герцогиня попала в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата

Актриса появилась на публике со своими родными
Шоу-бизнес

Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь

Близкие переживают за здоровье певца

Гороскоп

Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова

Фоторепортажи

У Поклонской заметили шишку на животе
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву

Спорт

Как русских пытались унижать на Олимпиадах
Сборную Канады жестко осадили после дискриминации России
Боль невинно наказанных спортсменов заглушат деньгами
Расписание Олимпиады в Пхенчхане

Регионы

Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru