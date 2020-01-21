СМИ сообщили об уходе Виталия Мутко

Появляются первые подробности о составе нового правительства. Исполняющий обязанности зампреда кабмина по делам строительства и регионального развития Виталий Мутко не войдет в состав правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК.
Виталий Мутко занимал должность с мая 2018 года. До этого два года работал зампредом правительства по делам спорта, туризма и молодежной политики.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сохранит свой пост. А вот главе Минкульта Владимиру Мединскому прочат уход.
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