"Знай свое место": Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую

Во время послания Федеральному собранию российский президент затронул вопрос поддержки семьи. Владимир Путин предложил увеличить размер материнского капитала, ввести бесплатные обеды для учеников начальных классов, а также настоял на выплате пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.
Телеведущая Алена Водонаева обрушилась с критикой на слова главы страны. На странице в "Инстаграме" знаменитость сообщила, что проблема демографии связана не с материанским капиталом, а с уровнем жизни россиян. По ее мнению, "отчаявшееся от нищеты" быдло начнет рожать детей ради денег государства.
Громкое заявление блогера вызвало ожесточенные споры в Сети. Скандал прокомментировал даже президент Владимир Путин. В ходе беседы с ветеранами Великой Отечественной войны лидер назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми. Он добавил, что таких людей надо выставлять на всеобщее обозрение.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Владимир Путин впервые открыто ответил всем, кто привык оскорблять малоимущих россиян и называть их быдлом. "Президент России назвал любителей высказывать подобные дикие мнения "моральными уродами". Мамочкам полагается маткапитал. Его не только не упразднят, но даже расширен будет перечень случаев его выплаты. На 100% своевременное решение Владимира Путина", – подчеркнул эксперт.
Вадим Манукян считает, что знаменитости не имеют права лезть в дела чужих семей. "Эти зажравшиеся звездульки, которые оскорбляют россиян, могут себя называть кем угодно: актрисами, певицами, телеведущими, фотомоделями, но теперь после выступления Владимира Путина у них появилось более четкое определение", – продолжил свою мысль общественник.
По словам эксперта, пришло время напомнить бывшим участникам скандального телепроекта, кем они на самом деле являются. "Некоторые выходцы из "Дома-2" слишком много из себя возомнили. Похоже пришло время всей страной процитировать в их адрес классику – "Тень! Знай свое место!", – прокомментировал слова Владимира Путина общественник.
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