Раскрыты подробности о работе группы по изменению Конституции

Богдан Безпалько отметил, что пока рано говорить обо всех изменениях Конституции, которые будут предложены рабочей группой. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о целом ряде направлений, по которым точно будет вестись работа.
"Это направления в тех рамках, которые обозначил президент – трансформация власти, то есть перераспределение полномочий в пользу парламента и включение в Конституцию положения о Госсовете, это примат нашего основного закона перед наднациональным и международным законодательством, это закрепление социальных нормативов в виде индексации пенсий и МРОТ в размере прожиточного минимума, а также вопросы самоуправления. Вот это то, что мы должны обязательно рассматривать", – объяснил политолог корреспонденту "Дни.ру".
Политолог подчеркнул, что члены рабочей группы не ограничены в том, какие предложения по изменению Конституции они могут предлагать. "У меня у самого очень много идей. И никаких препятствий к этому нет", – заметил Богдан Безпалько. "Существуют опасения, что самих этих поправок будут сотни, может быть тысячи или даже десятки тысяч", – добавил он.
В связи с этим важно так организовать работу, чтобы не создавать ненужной перегруженности, которая бы обесценила основные усилия рабочей группы. "Мы не можем заниматься этим годами", – отметил Богдан Безпалько. Однако пока четких сроков, к которым экспертам стоит закончить свою работу по изменению Конституции, обозначено не было.
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