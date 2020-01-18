Раскрыты подробности о работе группы по изменению Конституции

В состав рабочей группы по изменению Конституции вошел член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" политолог раскрыл некоторые подробности работы этого органа.

прочитано 108 раз