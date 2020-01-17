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Политика

В России появится вторая столица: важные изменения в Конституции

Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
После внесения поправок в основной закон в России окончательно сформируется вторая столица. Известный политтехнолог сделал громкое заявление.
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Изменить основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Среди прочего президент предложил закрепить в Конституции Госсовет и описать его функции и статус. Сейчас это неконституционный совещательный орган с участием руководства страны и глав регионов, властными полномочиями он не обладает.

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Назван срок всенародного голосования по изменению Конституции

После закрепления Госсовета в Конституции в России окончательно оформится вторая столица, уверен политтехнолог Марат Баширов. "Мы уже знаем, что он будет располагаться в Питере и под него уже строится отдельное здание", – рассказал он в беседе с НСН.

Получается, что город на Неве становится второй столицей с реальными полномочиями, полагает эксперт. Он напомнил, что уже сейчас в Санкт-Петербурге располагается Конституционный суд.

"На мой взгляд, именно в Госсовет в конечном итоге уйдет работать после 2024 года, или раньше, как говорят коллеги, президент Путин", – считает Баширов.

Для формирования поправок к Конституции была создана специальная рабочая группа. Участие в ней принимали политики, общественники, эксперты, деятели культуры и спорта. Первое заседание прошло 16 января.

Помимо отражения роли Госсовета в Конституции Владимир Путин предложил дать Госдуме больше полномочий при назначении правительства, повысить роль губернаторов и запретить высокопоставленным чиновникам иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. Всероссийское голосование по поправкам в основной закон может пройти до 1 мая.

Автор: 17 января 2020, 16:50

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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Царь и мощи Серафима | Форум
Господь воскресит Преподобного Серафима Саровского, который будет живым - порядочное время. Кто пожелает, тот увидит его живым! ... Накануне празднования обретения мощей Преподобного Серафима Саровского (08. 2002) Рабу Божиему Николаю, прибывшему в Дивеево из Ставрополья, было чудесное явление Преподобного Серафима, который не только полностью исцелил его от болезни почек (с мгновенным исчезновением боли, изнурявшей его несколько лет), но и поведал следующее: "То, что Я скажу передай всем! ... Венчание Царя на царство будет в Успенском Соборе Владимира". "...[BМного вопросов Аз мог бы задать вам сегодня, но, думаю, не получу на них никакого ответа.
ПилигримГость
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БАТЮШКА СЕРАФИМ УКАЖЕТ НА ЦАРЯ.

ВОСКРЕСЕНИЕ СЕРАФИМА САРОВСКОГО В КОНЦЕ ВРЕМЕН. Пророчества преподобного Серафима Саровского о Царе-Победителе. БАТЮШКА СЕРАФИМ УКАЖЕТ НА ЦАРЯ.

Следующим по времени после преп. Авеля Тайновидца великим пророком, который говорил о нашем Царе-Победителе, является преп. Серафим Саровский. Старший его современник, преп. Авель Тайновидец, предрёк о нём Императору Павлу I: "Видел я над землёй Русской звезду великого угодника Божия. Горит она, разгорается...".

Многие пророчества преп. Серафима о Царе-Победителе дошли до нас, но не все. Какие-то пророчества промыслом Божиим скрыты до времени, а какие-то прикрыты, то есть, облечены в такую форму, что, может быть, большинству православных не очевидно, что они о Царе-Победителе. Вот эти пророчества нуждаются в истолковании. Но толкование всех пророчеств о Царе составило бы целый том. Сам Преподобный был, если можно так выразиться, великий мастер прикрывать свои пророчества, потому что знал всё, что будет дальше. Но есть и удивительно прямые пророчества, которые ничем другим не прикрыты, как только невероятностью предсказанных событий, как бы так: если поверишь - поймёшь о чём речь, а не поверишь - никогда не поймёшь, о чём предсказано. К таким относится пророчество о воскресении самого преподобного Серафима плотию до всеобщего воскресения из мёртвых, и о его проповеди всемирного покаяния.

Это пророчество зафиксировано во множестве источников: в "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря" святителя Серафима Чичагова, в книге "На берегу Божией реки" С. А. Нилуса, в нескольких вариантах начала XX века того же писателя, и являющимися копиями с первоисточников Н. А. Мотовилова, в семейном архиве Флоренских. Сомневаться в том, что это пророчество самого Серафима Саровского, трудно, так как сам Преподобный множество раз говорил его Мотовилову и многим дивеевским сёстрам, и их рассказы совпадают между собой.

Вот копия сокращённая [о великой Дивеевской тайне] из семейного архива Флоренских, машинопись начала XX века:
"Будет время, когда все словеса предречений Господних, сказанные великому старцу Серафиму о судьбах 4-<цензура> жребия во вселенной Божией Матери, вполне сбудутся. <цензура> по обетованию Господню воскреснет на некоторое время и восстанет из гроба великий старец Серафим и пешком перейдёт из Саровской пустыни в село Дивеево - и при сонме Высочайшей Фамилии, Великокняжеской, Царской, Императорской, и русских и иностранных, безчисленного множества людей, уверив всех воскресением своим в непреложности и всех людей в конце веков всеобщего воскресения, понеже, наконец, там вечным опять до времени сном смерти почиет, и тогда-то, после сего вторичного батюшки отца Серафима успения, село Дивеево соделавшись Домом всемирным, просветится паче всех, не только русских, но и всех градов на свете - <цензура> свет веры Христовой через это воскресение из мертвых великого старца Серафима утвердится вселенной всей. Тогда с какой жадностью все обратятся ко всем источникам православным для узнания о начале и ходе сего дива истории, сего 4-<цензура> жребия вселенского Божией Матери, нового света Афонской Женской Дивеевской Горы, сего места спасения всего мiра во времена Антихриста".
Писано было Мотовиловым 8-<цензура> ноября 1867 года.

В этом пророчестве говорится, что преп. Серафим воскреснет в Сарове и перейдёт из него в село Дивеево, перейдёт же пешком и в присутствии Царя и Царской Фамилии и безчисленного множества людей. Этот Царь и есть Царь-Победитель, последний и единственный Царь, который у нас будет, о котором предсказано во множестве пророчеств.

Вот слова самого преп. Серафима: "Вот какая радость-то будет, матушка! Какая великая радость-то будет! Среди лета запоют Пасху, радость моя! Приедет к нам Царь и вся Фамилия! Дивеево-то - Лавра будет, Вертьяново - город, а Арзамас - губерния!"

Рассказ Акулины Ивановны Малышевой (тетрадь № 1): "Пошёл вдруг батюшка, и лицо-то так и просияло у него. "А как Царская Фамилия приедет к вам, матушка, то выйдете за святые-то ворота, да распахните их широко-широко, да низко-низко поклонитесь до земли, да и скажите: "Покорно просим пожаловать, покорно просим..." - и батюшка сам три раза низко до земли поклонился. Так вот это ещё не совсем сбылось, а верую, что совершится, так никогда ничего не говорил батюшка".

Это пророчество относится не столько к дивеевским монахиням, сколько ко всей России, которая "уму-разуму научится бедою кровавою" (по слову преп. Авеля Тайновидца), покается в грехе "отречения от своего Богопомазанника", и тогда "низко-низко поклонится до земли" (по слову преп. Серафима) "Князю Великому, стоящему за сынов народа своего, Избраннику Божию, на главе Которого благословение" и скажет: "Покорно просим пожаловать, покорно просим!"

Вот о чём через простую монахиню учит Великий Серафим всю Россию!

Блаженная Прасковья Семёновна: "Царь приедет, мощи привезёт; двое у нас явятся!"

Двое мощей или двое Царей? Царей! Потому что мощей будет четверо + мощи самого Серафима Саровского.
В одной из тетрадей Мотовилова было написано: "Не то диво, что не дошли за 100 саженей до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобна смерти отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали во уверение всеобщего воскресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по всемирному Диву".

То есть преп. Серафим воскреснет незадолго до конца света.

"Ещё батюшка сказал Марии Семёновне: "...Теперь все дивятся, что убогий Серафим занимается вами, печётся о ваших духовных и телесных нуждах; это-то что за диво? А вот будет диво, как плоть-то свою убогий Серафим принесёт в Дивеев!" Мы все думали, что батюшка Серафим посетит нас, но при жизни его это не случилось".

То есть "диво" будет состоять и в воскресении преп. Серафима, и в его переходе пешком сразу после своего воскресения из Сарова в Дивеев, а мы помним, что в этом переходе преподобного будет сопровождать Высочайшая Фамилия - Великокняжеская, Царская, Императорская (Мотовилов даже затруднялся, как эту Высочайшую Фамилию назвать, потому что она действительно последовательно будет и то, и другое, и третье).

О том, что присутствие Царской Фамилии будет составлять часть этого "дива", свидетельствует сам Преподобный: "...А как Царская-то Фамилия у нас побывает, то ведь Дивеев-то - диво будет всему свету! Села тут уже не будет, а город..."

Чтобы кто не подумал, что он говорит о приезде Царя Николая II, с Семьёй и Великими князьями, преп. Серафим прибавляет: "Села тут уже не будет, а город". А мы знаем, что до сих пор вокруг Дивеевской обители село, а не город, т. е. исполнение этого пророчества ещё впереди.

Вот более подробный рассказ об этом "диве", извлечённый С. А. Нилусом из бумаг, оставшихся после смерти Николая Александровича Мотовилова, опубликованный писателем в книге "На берегу Божьей реки" и названный им великой ДИВЕЕВСКОЙ ТАЙНОЙ: "...батюшка Серафим поведал мне следующее: - Мне, ваше боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи [русские] [вставка С. А. Нилуса. - автор] так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять мощи убогого Серафима до времени от сея привременной жизни и посем воскресить, и воскресение мое будет, <цензура> воскресение седми отроков в пещере Охолонской во дни Феодосия Юнейшего.

Открыв мне, - пишет далее Мотовилов, - сию великую и страшную тайну, великий старец поведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдёт в Дивеев и там откроет проповедь всемiрного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскресения, соберётся народу великое множество со всех концов земли. Дивеев станет Лаврой, Вертьяново - городом, а Арзамас - губернией. И, проповедуя в Дивееве покаяние, батюшка Серафим откроет в нём четверо мощей и, по открытию их, сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему".

Такова великая Дивеевская благочестия тайна, открытая мною в собственноручных записях симбирского совестного судьи Николая Александровича Мотовилова, сотаинника великого прозорливца, чина пророческого, преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всея России чудотворца.

В дополнение же к этой тайне, вот что я слышал из уст 84-летней Дивеевской игумении Марии. Был я у неё в начале августа 1903-<цензура> года, вслед за прославлением преподобного Серафима и отъездом из Дивеева Царской семьи. Поздравляю её с оправданием великой её веры (матушка, построив Дивеевский собор, с 1880-года не освящала его левого придела, веруя, согласно дивеевским преданиям, что доживёт до прославления Серафима и освятит придел в святое его имя); поздравляю её, а она мне говорит:

- Да, мой батюшка, Сергей Александрович, великое это чудо. Но вот будет чудо так чудо, - это когда крестный-то ход, что теперь шёл из Дивеева в Саров, пойдёт из Сарова в Дивеев, "а народу-то, - как говаривал наш угодничек-то Божий преподобный Серафим, - что колосьев будет в поле. Вот то-то будет чудо-то чудное, диво дивное".

- Как это понимать, матушка? - спросил я, на ту пору совершенно забыв тогда уже мне известную великую Дивеевскую тайну о воскресении Преподобного.

- А это - кто доживёт, тот увидит, - ответила мне игумения Мария, пристально на меня взглянув и улыбнувшись.

Это было моё последнее на земле свидание с великой носительницей дивеевских преданий, той 12-й начальницей, "Ушаковой родом", на которой, по предсказанию преподобного Серафима, и устроился, с лишним 30 лет после его кончины, Дивеевский монастырь, будущая женская Лавра. Через год после этого свидания игумения Мария скончалась о Господе".
Пойдём по порядку. Преподобный Серафим прожил 73, 5 года, а от Господа Бога положено ему жить гораздо более ста лет. Значит, по своём воскресении в Сарове он будет жить ещё гораздо более 26, 5 лет, жить в Дивееве и проповедовать всемирное покаяние.

Далее Преподобный объясняет, что Господу Богу угодно взять его мощи до времени, а потом воскресить, не по какой другой причине, как только по причине нечестия и неверия архиереев. Каких архиереев - русских? Нет! Дело в том, что ещё задолго до революции стало действовать негласное правило, глубоко уходящее своими корнями в талмуд (в обобщённом виде откровенно выраженное в протоколах сионистских мудрецов), чтобы ни в коем случае не посвящать русских в епископы, да и вообще, чтобы они не могли ЗАНЯТЬ никакое влиятельное место в Церкви. Почти полное отсутствие русских епископов послужило одной из главных причин революции, антирусский характер которой предопределил в дальнейшем их полное исчезновение. Несколько русских, рукоположенных в епископы во время короткой послевоенной оттепели (до хрущевских гонений), уже дожили свой век. Сейчас очень маловероятно, чтобы какой-то русский пробился в епископы. Хотя Богу всё возможно. Ситуация парадоксальная - в Русской Православной Церкви давным-давно нет русских епископов! Обратите внимание, ни один святой, начиная с преп. Серафима Саровского, ни в одном пророчестве никогда не называет архиереев русскими, но либо архиереи Русской Церкви, либо архиереи земли Русской. Это уже Сергий Нилус поставил слово [русский] в квадратных скобках, надо же было как-то отличить, что это архиереи нашей поместной Церкви, а не греки или египтяне.

В чём выражается нечестие и неверие этих архиереев? Об этом яснее говорится в другом варианте того же пророчества преп. Серафима, который Сергий Нилус отдал отцу Павлу Флоренскому для снятия копий в начале XX века. Там сказано: "...так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что даже и важнейшему догмату Христовой веры - Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея превременныя жизни взять и затем, во утверждения догмата воскресения, воскресить меня..."

Как могут такие нечестивые архиереи, которые не верят в Воскресение Христово и во всеобщее воскресение, поверить в Чудо воскресения России? Разумеется, они будут всячески хвататься за "пораженческую" концепцию и органически не примут концепцию "Царь-Победитель".

"Помни последняя своя - во век не согрешишь" - говорили святые отцы, следовательно и наоборот: не веришь в эти три воскресения - не будешь вылазить из грехов. Так мы этих архиереев и узнаем - "по плодам".

Неужели преп. Серафим воскреснет для того, чтобы эти архиереи обратились от своего нечестия и неверия и покаялись? Нет, Бог открыл преподобному, что этого не произойдёт: "Господь открыл мне, - сказал он, - что будет время, когда архиереи земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их"[11].

"Три дня стоял я, - говорит Преподобный, - просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не приклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, <цензура> будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут далеко от Меня"[12].

Потому-то, по предсказанию преп. Алексия Валаамского (†1900), записанному святителем Феофаном Полтавским: "...Господь предызбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведёт порядок в Церкви Православной, удалит всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место". Сейчас-то архиереев у нас больше 200, а истинных из них останется, по пророчеству, малое исключение (в другой записи этого же пророчества: "два, мало три архиерея").
ПилигримГость
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Ксения, в следующий рас не связывайтесь с сынками элиты Москвабада. Лучше смени город, порви с прошлой жизнью, отрекись от греха начни новую жизнь со Христом и забудь прошлое как кошмарный сон. Никто вам не оплатил лечение и не извинится. Все свалят на вас и объявят сумасшедшей. Никто вас замуж не возьмет в этом городе. Карьера ваша обрушилась под окнами 3 этажа, не успев начаться. Будите всю жизнь хромать по инвалидности и плакать о потерянном... МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ! НЕТ ТАМ ЛЮБВИ ЖАЛОСТИ И СОСТРАДАНИЯ.
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