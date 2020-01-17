В России появится вторая столица: важные изменения в Конституции

Изменить основной закон страны Владимир Путин предложил 15
января в ходе послания Федеральному собранию. Среди прочего президент
предложил закрепить в Конституции Госсовет и описать его функции и статус.
Сейчас это неконституционный совещательный орган с участием руководства страны
и глав регионов, властными полномочиями он не обладает.
После закрепления Госсовета в Конституции в России окончательно оформится вторая столица, уверен политтехнолог Марат Баширов. "Мы уже знаем, что он будет располагаться в Питере и под него уже строится отдельное здание", – рассказал он в беседе с НСН.
Получается, что город на Неве становится второй столицей с реальными полномочиями, полагает эксперт. Он напомнил, что уже сейчас в Санкт-Петербурге располагается Конституционный суд.
"На мой взгляд, именно в Госсовет в конечном итоге уйдет работать после 2024 года, или раньше, как говорят коллеги, президент Путин", – считает Баширов.
Для формирования поправок к Конституции была создана специальная рабочая группа. Участие в ней принимали политики, общественники, эксперты, деятели культуры и спорта. Первое заседание прошло 16 января.
Помимо отражения роли Госсовета в Конституции Владимир Путин предложил дать Госдуме больше полномочий при назначении правительства, повысить роль губернаторов и запретить высокопоставленным чиновникам иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. Всероссийское голосование по поправкам в основной закон может пройти до 1 мая.
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