Присоединение Украины: объявлено о новом пункте в Конституции России

Первое заседание рабочей группы прошло 16 января. Участие в
ней принимали политики, общественники, эксперты, деятели культуры и спорта.
Среди них политолог Богдан Безпалько – один из лидеров украинской общины в
России.
В беседе с порталом "Украина.ру" он признался, что у него много инициатив по изменению российской конституции. "Хотелось бы внести правки относительно понятия "семья", что это союз мужчины и женщины, о приоритетной роли русского языка и русского народа в жизни и истории России", – рассказал политолог в беседе с журналистами.
Кроме того, эксперт хотел бы облегчения процедуры получения украинцами и белорусами российского гражданства. На его взгляд, это помогло бы решить демографические проблемы. Безпалько напомнил, что вопросу рождаемости президент Владимир Путин посвятил значительную часть своего недавнего послания Федеральному собранию.
Также политолог хотел бы увидеть в обновленном основном законе право на воссоединение с Россией территорий, где проживает русскоязычное население. "Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции", – уверен Безпалько.
Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений Конституции. Главное – усиление роли парламента. И Володин, и Матвиенко готовы:— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 15, 2020
«Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, нужно время, но хотелось бы в этом году» pic.twitter.com/DLnB5yxG3r
С инициативами по изменению основного закона Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В числе прочего, президент предложил дать Госдуме больше полномочий при назначении правительства, отразить в Конституции роль Госсовета, повысить роль губернаторов и запретить высокопоставленным чиновникам иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в основной закон может пройти до 1 мая. Озвученные президентом инициативы по изменению Конституции внесут на рассмотрение Госдумы в феврале или марте.
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