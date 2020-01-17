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Политика

Присоединение Украины: объявлено о новом пункте в Конституции России

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В России начала действовать рабочая группа по изменению Конституции. Один из ее членов, политолог Богдан Безпалько, приоткрыл некоторые моменты в работе совещательного органа.
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Первое заседание рабочей группы прошло 16 января. Участие в ней принимали политики, общественники, эксперты, деятели культуры и спорта. Среди них политолог Богдан Безпалько – один из лидеров украинской общины в России.

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В беседе с порталом "Украина.ру" он признался, что у него много инициатив по изменению российской конституции. "Хотелось бы внести правки относительно понятия "семья", что это союз мужчины и женщины, о приоритетной роли русского языка и русского народа в жизни и истории России", – рассказал политолог в беседе с журналистами.

Кроме того, эксперт хотел бы облегчения процедуры получения украинцами и белорусами российского гражданства. На его взгляд, это помогло бы решить демографические проблемы. Безпалько напомнил, что вопросу рождаемости президент Владимир Путин посвятил значительную часть своего недавнего послания Федеральному собранию.

Также политолог хотел бы увидеть в обновленном основном законе право на воссоединение с Россией территорий, где проживает русскоязычное население. "Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции", – уверен Безпалько.

С инициативами по изменению основного закона Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В числе прочего, президент предложил дать Госдуме больше полномочий при назначении правительства, отразить в Конституции роль Госсовета, повысить роль губернаторов и запретить высокопоставленным чиновникам иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.

Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в основной закон может пройти до 1 мая. Озвученные президентом инициативы по изменению Конституции внесут на рассмотрение Госдумы в феврале или марте.

Автор: 17 января 2020, 15:01

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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ВИДЕНИЕ ШАЛОМОВА 15 01 2020
ВИЖУ ШАЛОМОВО ХОДЯЩЕГО В ПОДВАЛЕ ЗАБРОШЕННОГО ЗАВОДА, ГДЕ ВСЕ В РАЗРУХЕ ТАМ ХОДИТ КАКАЯ-ТО ЖЕНЩИНА ТИПА УБОРЩИЦЫ, ВДРУГ К НЕЙ ПОДХОДИТ ШАЛОМОВ С ЦИНКОВЫМ ВЕДРОМ НАПОЛНЕННЫЙ ЕГО ИСПРАЖНЕНИЯМИ И ТРЕБУЕТ ОТ ЖЕНЩИНЫ ВЫМЫТЬ ВЕДРО.

ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ ВИЖУ ШАЛОМОВА ХОДЯЩЕГО ПО ГАЛЕРЕ ГАЛЕРЕЯМ 5 ЭТАЖНОГО ДОМА (ЗНАЕТЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ДОМА В УЗБЕКИСТАНЕ ПРИ СССР СТРОИЛИ). ТАК ВОТ ШАЛОМОВ ХОДИЛ ХОДИЛ ПО ЭТИМ ГАЛЕРЕЯМ И ПОЧЕМУ ТО СТУЧАЛСЯ ЛОМИЛСЯ В КРАЙНИЕ КВАРТИРЫ И ТРЕБОВАЛ ЕГО ВПУСТИТЬ В УБОРНУЮ, ЯКОБЫ ЕМУ ПРИСПИЧИЛО, ТИПА ПОНОС ПРИКЛЮЧИЛСЯ НЕОЖИДАННО. ПРИТОМ Я ПЫТАЛСЯ УЙТИ ОТ ШАЛОМОВА ЧТОБЫ ЕГО НЕ ВИДЕТЬ ПОДЫМАЛСЯ ИЛИ ОПУСКАЛСЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ С КРАЮ ДОМА И ВСЕ ВРЕМЯ ВИДЕЛ КАК ШАЛОМОВ ЛОМИЛСЯ В КРАЙНИЕ КВАРТИРЫ. НО НИКТО ЕМУ НЕ ОТКРЫВАЛ. ДВА ВИДЕНИЯ ГДЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ ПОЛНОЕ ОДИНОЧЕСТВО ШАЛОМОВА НИКОГО РЯДОМ КРОМЕ ЕГО САМОГОГО «Я» НЕ БЫЛО. НИ ЖЕНЫ, НИ ДЕТЕЙ НИ ДАЖЕ (ГИМНАСТКИ), ПОЛНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ И ТОСКА ОДИНОЧЕСТВА, ЗЛОБА, НЕНАВИСТЬ, ПРОКЛЯТЬЕ.

ТРЕТЬЕ ВИДЕНИЕ ВИЖУ НАД ВХОДОМ В ПРОМ ЗОНУ В НАШЕМ ГОРОДЕ С ПРАВО ВИСИТ НАД БЕТОННОМ ЗАБОРОМ ПОРТРЕТ ШАЛОМОВА. Я ВНУТРЕННЕ В ДУШЕ СТАЛ ВОЗМУЩАТЬСЯ ЧТО ОН ЗДЕСЬ ВИСИТ И ХОТЕЛ ЕГО СОДРАТЬ, А ПОТОМ КАК БЫ МЫСЛЬ, ТЫ СМОТРИ ГДЕ ОН ВИСИТ. И ВСПОМНИЛ С ПРАВО ЗА ЗАБОРОМ У НАС В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТУПИКОВАЯ ВЕТКА, ТАМ ССЫПАЮТ ПЕСОК И ГРАВИЙ. Я ТАК ПОНЯЛ ПОЛИТИКА ШАЛОМОВА ОКАЗАЛАСЬ В ТУПИКЕ ИСТОРИИ И ПРИШЛА К СВОЕМУ ЗАВЕРШЕНИЮ. А ПЕРВЫЕ ДВА ВИДЕНИЯ ВИДИМО ВЫЗВАНО СТРАХОМ ШАЛОМОВА, ЧТО ОН НАТВОРИЛ СО СВОИМ КАГАЛОМ ИУДЕЕВ В РУСИ СВЯТОЙ, ОПУСТИЛ ЕЁ ДО АФРИКАНСКИХ СТРАН ЗА 20 ЛЕТ, КОТОРЫМ ОН ЖЕ И ПРОСТИЛ ВСЕ ДОЛГИ СССР (ЧТО НЕМЫСЛИМО С ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИКИ).

П.С. ВОТ ТАКОЕ ВИДЕНИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРИЧКИ ВОТ ТАКОЕ К НЕМУ ТОЛКОВАНИЕ. СЛАВА ИИСУСУ ЗА СОН ! АМИНЬ

Простите, но это все Печально... Господь мне показал духовную сущьность Кремля. НЕТ ТАМ СВЯТОГО ДУХА, А ОДНИ МИАЗМЫ..ЗЛОВОНИЕ...
Гость
Ответить
Нельзя изменить то, чего нет. "Конституция РФ" не была принята в 1993 году, поскольку за её Проект проголосовало менее половины избирателей (так по Закону, а не более половины проголосовавших, как убеждают хомячков).
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