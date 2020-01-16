Назван срок всенародного голосования по изменению Конституции

Всероссийское голосование по изменению основного закона планируется провести до 1 мая, сообщает "Комсомольская правда". Озвученные президентом Владимиром Путиным поправки внесут в Госдуму в феврале или марте.
В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир
Путин предложил ряд изменений в Конституцию. В частности, глава государства
выступил с инициативой дать Госдуме больше полномочий при утверждении
правительства, отразить роль Госсовета, запретить чиновникам иметь двойное
гражданство, повысить роль губернаторов.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать