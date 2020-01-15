"Выведен в резерв": Медведеву вынесли приговор после отставки правительства

Отставка правительства, как гром среди ясного неба объявленная Дмитрием Медведевым по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным, немало удивила народ. О том, что это значит для самого премьер-министра, рассказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Какими бы причинами не была продиктована внезапная отставка правительства России, для многих чиновников она означает крутые перемены в карьерных перспективах. В частности, уверены некоторые эксперты, пересмотреть свои планы на будущее придется самому премьер-министру.

Его вес как самостоятельного политика с роспуском нынешнего состава кабинета министров и уходом на новый пост, полагают специалисты, уменьшился. "Дмитрий Медведев "выведен в резерв", получив должность зампреда Совета безопасности, которая вряд ли будет иметь самостоятельное значение", – в сообщении в телеграм-канале Bunin & Co заметил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Он напомнил, что в публичном пространстве обсуждалась возможность возвращения Дмитрия Медведева на пост президента на один срок. Однако, подчеркнул эксперт, подобный вариант не выглядит слишком вероятным.

"Он противоречит запросу на обновление системы", – обратил внимание Алексей Макаркин.

Кроме того, добавил он, вряд ли избиратели забудут, что именно правительство во главе с Дмитрием Медведевым пошло на необходимый, но крайне непростой шаг и повысило пенсионный возраст в стране.

"Отставка правительства позволит сформировать новый кабинет по нынешним правилам – то есть без утверждения министров депутатами. Так что новые правила будут распространяться на нового президента", – заключил политолог.

Напомним, Дмитрий Медведев объявил о необходимости отставки правительства в полном составе по итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным 15 января. Это мероприятие, в свою очередь, состоялось после оглашения послания президента России Федеральному Собранию, во время которого российский лидер предложил внести в Конституцию страны важные поправки.

