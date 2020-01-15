Названа причина отставки правительства России

По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом на
изменения. "Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо
выходить с новыми подходами", – передает слова вице-премьера
телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В числе прочего, глава государства предложил дать Госдуме дополнительные полномочия по утверждению состава кабинета министров.
Президент поблагодарил премьера за совместную работу, хотя отметил, что у правительства получалось не все. О новой должности уходящего главы правительства пока неизвестно. Сообщается, что Путин вводит должность зампреда Совета безопасности и собирается предложить ее Медведеву.
Вот так Медведев объявлял об отставке правительства pic.twitter.com/yDggX65Go4— Лентач (@oldLentach) January 15, 2020
По словам президента, на новом посту уходящий премьер мог бы сосредоточиться на вопросах безопасности и обороноспособности страны. "Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов поддержать", – сказал Путин.
Первый раз Дмитрий Медведев возглавил правительство в мае 2012 года. Его кандидатуру внес Владимир Путин. Кабинет министров проработал шесть лет. В мае 2018 года Путин после переизбрания вновь внес кандидатуру Медведева на должность руководителя кабмина.
Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Образование получил на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Занимал ответственные должности в родном городе, а в конце 1990-х годов переехал в Москву.
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