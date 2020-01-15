Названа причина отставки правительства России

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Чиновник выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве.



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