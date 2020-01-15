"Как гром среди ясного неба": отставка стала сюрпризом для правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство страны в своем нынешнем составе должно подать в отставку, по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась после оглашения послания Федеральному Собранию. Сообщение главы кабмина стало неожиданностью практически для всех, в том числе и для тех, кого оно коснулось непосредственно.
"Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что", – цитирует телеграм-канал The Bell одного из исполняющих обязанности федерального министра. "Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека", – добавил второй чиновник.
"Как гром среди ясного неба", – заметил он.
При этом члены уходящего в отставку правительства в беседе с изданием признались, что кандидатуру нового премьер-министра им не называли. Известно, что Дмитрию Медведеву уже предложен пост заместителя председателя Совета безопасности. По оценке первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, по сути он получил предложение стать вице-президентом.
Отметим, по словам Дмитрия Медведева, отставка правительства необходима ввиду готовящихся изменений в Конституцию России. Поправки, заметил он, внесут существенные перемены в баланс власти и кабмин должен предоставить президенту возможность принимать необходимые для этого решения.
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