Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", - приводит агентство слова президента.
Об отставке глава правительства объявил после анонсированных президентом изменений в Конституции. Путин предложил дать Госдуме дополнительные полномочия по утверждению состава кабинета министров. В частности, по представлению президента парламент будет утверждать кандидатуру премьер-министра. Глава государства не сможет отклонить одобренную парламентом кандидатуру.
"Эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, – они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", – сказал Медведев.
Медведев объявляет об отставке правительства. Видео: RT pic.twitter.com/9ZhGmjD2aV— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 15, 2020
Первый раз Дмитрий Медведев возглавил правительство в мае 2012 года. Его кандидатуру внес Владимир Путин. Кабинет министров проработал шесть лет. В мае 2018 года Путин после переизбрания вновь внес кандидатуру Медведева на должность руководителя кабмина.
Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Образование получил на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет ученую степень по юриспруденции. Занимал различные должности в родном городе, в конце 1990-х годов перебрался в столицу.
В ноябре 2005 года во время второго срока Путина Медведев возглавил администрацию президента. Затем перешел на должность зампреда правительства. В мае 2012 года он возглавил партию "Единая Россия".
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