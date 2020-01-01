Путин разбил вдребезги заветную мечту Лукашенко

Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Среда 1 января
Лента новостей
18:08
"Была лишней": Пугачеву погнали с "Огонька" на Первом канале
13:19
Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз
10:47
"Я бы потерял квартиру!": соседи вынудили Солнцева сдать жену-пенсионерку в клинику
06:11
Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым
04:26
"Комплекс Наполеона!": Тимати шокировал громким признанием
01:09
Назван курс рубля на 2020 год
00:27
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
22:20
"Это необходимость": испугавшаяся за свою жизнь Дубцова наняла телохранителя
21:53
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
21:06
Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку
20:35
"Будет лежать": Солнцев собрался закрыть жену-пенсионерку в клинике
20:14
Погиб человек: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС
19:33
Кемеровчане собрали новогоднюю ель из 150 машин (видео)
18:45
Ударили ножом 13 раз: подробности страшной потасовки в Москве
18:39
В Уфе экстренно эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета
18:03
"Дурочка!": Охлобыстин ткнул лицом в грязь Асмус
17:42
Заняли весь пьедестал: российские лыжники одержали оглушительную победу
16:37
"Вот так неожиданность!": дети Киркорова запели
16:14
Рита Дакота попала в жуткую автомобильную катастрофу
15:58
Владимир Путин рассказал о самом важном в Новый год (видео)
15:44
"Только что узнала": жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
15:26
"Рога мужу и фотосессия гениталий": Собчак призвали постыдиться
15:13
Грабители изуродовали лицо артиста в Петербурге
14:56
"Просто прелесть!": дети Галкина восхитили народ домашним концертом (видео)
14:44
Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим
14:40
В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году
14:27
Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов
13:57
Ученые определили оптимальную продолжительность сна
13:44
Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств
13:26
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
13:21
"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак
13:19
Киркоров попытался флиртовать с матерью Михайлова
13:09
Глава Минпросвещения рассказала о дефиците учителей в школах
12:57
В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов
12:52
Чем заняться на зимних каникулах в Москве: афиша
12:34
Названы самые популярные среди туристов регионы России
12:26
Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах при задержке рейса
12:09
В Мексике нашли древний дворец индейцев майя
12:05
Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой
11:31
"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника
11:27
Что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ
11:27
Москву в Новый год будет сторожить целая армия правоохранителей
11:12
Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова
11:00
"Крик души": беременная жена довела звезду шоу "Дом-2" до исступления
10:58
Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза
10:39
"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву
10:38
На экранах может появиться новый фильм о Гарри Поттере
10:12
Россиянам рассказали о способах не потерять работу
10:10
"Я затаил хамство": Сюткин хочет отомстить Шнурову за оскорбления
09:51
"Сосочки вверх": актриса Макеева снялась без лифчика
09:49
Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году
09:38
Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами
09:21
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга
09:14
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
09:13
"Превратились сами в проститутку": обиженный Разин пнул Лещенко
09:07
Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья
08:52
Врачи назвали правила безопасного похода в баню
08:32
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
08:29
"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением
08:23
"Может умереть на сцене": Пригожин откровенно о сдавшей Пугачевой
06:37
"Частная лавочка": известный певец раскрыл скандальную подноготную "Евровидения"
04:15
Появилась информация о женитьбе Бузовой
02:39
"Погань всякая": обрушившемуся на Водонаеву Охлобыстину дали смачную пощечину
00:08
Звезда Голливуда скоро станет отцом
21:54
"Реальная угроза для жизни": скандалящих Пригожина и отца Фриске предупредили об опасности
21:45
"Его там никто не ждет": Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса
21:44
В Астрахани во время поминок в кафе провалился пол
21:35
В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал "Ашан" на 30 тысяч
21:22
В центре Новокузнецка произошла массовая драка
21:07
Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы
20:44
Мужчина устроил стрельбу в центре Берлина
20:35
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке
20:16
В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя "Яндекс.Такси"
19:52
Путин провел важные переговоры с Лукашенко
19:10
Как правильно организовать новогодний стол
18:57
Украина лишится важного права в 2020 году
18:23
Путин влепил звонкую пощечину мечущемуся Зеленскому
18:19
Звезда сериала "Интерны" попала в больницу
17:52
Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом
17:40
Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ
17:33
Елка наряжена: как готовятся к Новому году в космосе (видео)
17:13
Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление
17:06
В Химках стартуют матчи Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020
16:51
Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе
16:44
Сын Федоровой удивил своими выдающимися способностями (видео)
16:41
Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место
16:29
Suzuki Vitara: заводной апельсин
16:28
В Павловском Посаде под балконом нашли маленького ребенка
16:25
Гороскоп на январь
16:11
"За собой бы последить стоило": Шнурова погнали в шею с телевидения
16:00
Гороскоп на неделю
15:41
Застрявший в унитазе сын Сафронова ввязался в драку из-за чужой жены
15:37
"Взрослая не по годам": дочь Панина покорила народ талантом
15:34
Заворотнюк страшно наказали после укуса в нежное место
15:27
"Вазелин поможет": Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа
15:04
"У вас по нужде, а у них от жира!": обратившийся к проституткам Охлобыстин втоптал в грязь Водонаеву
15:01
Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом
14:51
Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов
14:44
"Дилдо затыкает дырочку": известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой
14:39
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова
Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым
Баловни судьбы: главные политические счастливчики – 2019
Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны
Коррупция, убийства, наркотики: самые громкие судебные процессы 2019 года
Володин ответил на заявление посла США в Польше
Политика

Путин разбил вдребезги заветную мечту Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Дорожные карты стороны планировали подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Но из-за упрямства президента Александра Лукашенко переговоры затягиваются. Поговаривают, что белорусский лидер мечтает занять кресло главы нового объединения. Опрошенные "Дни.ру" эксперты призвали Лукашенко умерить амбиции.  
прочитано 761 раз

С Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин последнее время встречается чаще, чем с другими иностранными коллегами. Главы государств пытаются согласовать дорожные карты по интеграции. Всего их 31, они касаются разных сфер – финансов, налогов, права.   

ПО ТЕМЕ

Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В СМИ строят разные предположения о формате Союзного государства. Поговаривают об общем правительстве и парламенте и даже о присоединении Белоруссии к России. Последний вариант в Кремле опровергают, да и Лукашенко не раз заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны.   

Зато белорусский лидер очень хочет новых экономических бонусов – дешевых энергоносителей, кредитов, доступа на российский рынок. Но спонсировать многовекторную политику Лукашенко Москва больше не хочет.  

Россия настаивает на более тесной интеграции – создании единой налоговой системы, эмиссионного центра, что автоматически должно привести к политическому объединению, сказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" директор директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Переговорный процесс упирается в согласование этих пунктов", – отметил эксперт.   

По его словам, Лукашенко пока не готов пожертвовать собственной властью. "Экономическая и политическая интеграция означает фактически конец нынешнего режима в Белоруссии. Накал остается высоким, и белорусская сторона не демонстрирует намерений уступать", – уверен Салин.  

Лукашенко попытается сыграть на факторе Запада,считает политолог. 4 января в Минск прибывает госсекретарь США Майк Помпео. Да и вообще, последнее время влиятельные чиновники из Соединенных Штатов и Европы зачастили в белорусскую столицу.  

Впрочем, подчеркнул Салин, за пределы геополитического коридора, в котором Минск колеблется последние 25 лет, Лукашенко не выходит. "Сначала ближе к России, потом к Западу. Но он не заключает стратегических альянсов, которые нельзя отыграть назад", – пояснил аналитик.  

Однако сейчас в отношениях Москвы и Минска ситуация особенная. "Поэтому действия Лукашенко могут быть принципиально новыми", – предупредил Салин.  

Сближение Белоруссии и Запада не повлияет на интеграцию с Россией, считает политолог Армен Гаспарян. "Лукашенко не очень устраивает Соединенные Штаты. Им бы хотелось, чтобы там был другой политик. Белорусский лидер это тоже понимает", – указал эксперт.  

Ходили слухи, что в союзном государстве Лукашенко может получить кресло премьер-министра. Но ролью второго плана белорусский лидер явно не удовлетворится. Поговаривали, что амбициозный Батька метит в кресло главы нового объединения, да и вообще, еще с 90-х мечтает стать хозяином Кремля.

Официальная Москва от амбиций президента соседней республики явно не в восторге. Эксперты призывают белорусского лидера спуститься с небес на землю.

"Лукашенко искренне хочет верить, что он будет самым главным в Союзном государстве. Но для такого варианта развития событий сегодня нет оснований, поэтому он занимается торпедированием интеграции", – пояснил Армен Гаспарян.

Автор: 1 января 2020, 16:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад

Шоу-бизнес

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве
Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова
"Я бы потерял квартиру!": соседи вынудили Солнцева сдать жену-пенсионерку в клинику
Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву

Менеджер ответил на нападки критиков
Шоу-бизнес

Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами

Артистка предстала в соблазнительном виде
Шоу-бизнес

"Превратились сами в проститутку": обиженный Разин пнул Лещенко

Продюсер ответил на оскорбления
Шоу-бизнес

Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова

Балерина выложила фото и видео

Гороскоп

Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
Гороскоп на январь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru