Путин разбил вдребезги заветную мечту Лукашенко

Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Дорожные карты стороны планировали подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Но из-за упрямства президента Александра Лукашенко переговоры затягиваются. Поговаривают, что белорусский лидер мечтает занять кресло главы нового объединения. Опрошенные "Дни.ру" эксперты призвали Лукашенко умерить амбиции.



С Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин последнее время встречается чаще, чем с другими иностранными коллегами. Главы государств пытаются согласовать дорожные карты по интеграции. Всего их 31, они касаются разных сфер – финансов, налогов, права.

В СМИ строят разные предположения о формате Союзного государства. Поговаривают об общем правительстве и парламенте и даже о присоединении Белоруссии к России. Последний вариант в Кремле опровергают, да и Лукашенко не раз заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны.

Зато белорусский лидер очень хочет новых экономических бонусов – дешевых энергоносителей, кредитов, доступа на российский рынок. Но спонсировать многовекторную политику Лукашенко Москва больше не хочет.

Россия настаивает на более тесной интеграции – создании единой налоговой системы, эмиссионного центра, что автоматически должно привести к политическому объединению, сказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" директор директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Переговорный процесс упирается в согласование этих пунктов", – отметил эксперт.

По его словам, Лукашенко пока не готов пожертвовать собственной властью. "Экономическая и политическая интеграция означает фактически конец нынешнего режима в Белоруссии. Накал остается высоким, и белорусская сторона не демонстрирует намерений уступать", – уверен Салин.

Лукашенко попытается сыграть на факторе Запада,считает политолог. 4 января в Минск прибывает госсекретарь США Майк Помпео. Да и вообще, последнее время влиятельные чиновники из Соединенных Штатов и Европы зачастили в белорусскую столицу.

Впрочем, подчеркнул Салин, за пределы геополитического коридора, в котором Минск колеблется последние 25 лет, Лукашенко не выходит. "Сначала ближе к России, потом к Западу. Но он не заключает стратегических альянсов, которые нельзя отыграть назад", – пояснил аналитик.

Однако сейчас в отношениях Москвы и Минска ситуация особенная. "Поэтому действия Лукашенко могут быть принципиально новыми", – предупредил Салин.

Лукашенко: Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы pic.twitter.com/1ryGPRucWj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 24, 2019

Сближение Белоруссии и Запада не повлияет на интеграцию с Россией, считает политолог Армен Гаспарян. "Лукашенко не очень устраивает Соединенные Штаты. Им бы хотелось, чтобы там был другой политик. Белорусский лидер это тоже понимает", – указал эксперт.

Ходили слухи, что в союзном государстве Лукашенко может получить кресло премьер-министра. Но ролью второго плана белорусский лидер явно не удовлетворится. Поговаривали, что амбициозный Батька метит в кресло главы нового объединения, да и вообще, еще с 90-х мечтает стать хозяином Кремля.

Официальная Москва от амбиций президента соседней республики явно не в восторге. Эксперты призывают белорусского лидера спуститься с небес на землю.

"Лукашенко искренне хочет верить, что он будет самым главным в Союзном государстве. Но для такого варианта развития событий сегодня нет оснований, поэтому он занимается торпедированием интеграции", – пояснил Армен Гаспарян.