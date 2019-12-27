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Общество

Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

Александр Лукашенко, Беларусь новости. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко любит бить себя в грудь и кричать про вечное братство и союз с Россией. Но красивым словам Москва больше не верит и все больше смотрит на реальные дела западного соседа. А вещи там происходят очень странные. Оказалось, что в республике фактически запретили вещание "России 24" – одного из главных наших новостных телеканалов. Зато украинские СМИ чувствуют себя вольготно. 
прочитано 614 раз

Запрет касается как эфирного вещания, так и цифровых и кабельных сетей. "В 2016 году был и вовсе шокирующий прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был включен телевизор, на котором шла передача "России 24", – пишет в своей колонке на портале "Политнавигатор" Сергей Карпов.

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По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгим контролем. Только государство решает, какие каналы смотреть можно, а какие не рекомендуется. Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, среди которых UA-TV, рассказывающий зрителям об "агрессии" России и "оккупации" Крыма и Донбасса.

Карпов отметил, что граждане могут смотреть российские каналы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например, "Россию 1" представляет "РТР-Беларусь", принадлежащий государству. Под контролем Лукашенко также "НТВ-Беларусь". 

"Белорусский ОНТ – это в значительной степени российский Первый. ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК", - пояснил эксперт.

Ограничение вещания российских телеканалов возмущает белорусов. Граждане опубликовали на портале "Удобный город" онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю.

Российско-белорусские отношения проходят непростой этап. Стороны пытаются согласовать "дорожные карты" по интеграции, но пока безуспешно. Александр Лукашенко требует от Москвы новых экономических бонусов, а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональных органов власти.

Автор: 27 декабря 2019, 12:49
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
тебя хохлопитека забыли спросить,чего хочет Белоруссия.
Гость
Ответить
Насильно мил не будешь, ну не хочет Беларусь интегрировать с Россией. Неужели не понятно? Имейте гордость, отстаньте уже!
Гость
Ответить
Позвольте самим беларусам выбирать какие каналы им смотреть, это не ваше дело вообще-то. А сколько беларусских каналов транслируется у вас в России? Что вы липните ? Беларусь самостоятельное государство.
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