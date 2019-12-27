Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

Запрет касается как эфирного вещания,
так и цифровых и кабельных сетей. "В 2016 году был и вовсе шокирующий
прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был
включен телевизор, на котором шла передача "России 24", – пишет в своей колонке
на портале "Политнавигатор" Сергей Карпов.
По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгим контролем. Только государство решает, какие каналы смотреть можно, а какие не рекомендуется. Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, среди которых UA-TV, рассказывающий зрителям об "агрессии" России и "оккупации" Крыма и Донбасса.
Карпов отметил, что граждане могут смотреть российские каналы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например, "Россию 1" представляет "РТР-Беларусь", принадлежащий государству. Под контролем Лукашенко также "НТВ-Беларусь".
"Белорусский ОНТ – это в значительной степени российский Первый. ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК", - пояснил эксперт.
Ограничение вещания российских телеканалов возмущает белорусов. Граждане опубликовали на портале "Удобный город" онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю.
"Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы "Дружбы".— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 25, 2019
Бульбохохляцкие мрии...
Не выйдет, при всем его желании. Россия давно выкупила эти трубы и теперь это наша собственность. У Бацьки не было средств на их обслуживание.
Мы платим белорусам только за аренду земли..
Российско-белорусские отношения проходят непростой этап. Стороны пытаются согласовать "дорожные карты" по интеграции, но пока безуспешно. Александр Лукашенко требует от Москвы новых экономических бонусов, а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональных органов власти.
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