Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

Александр Лукашенко любит бить себя в грудь и кричать про вечное братство и союз с Россией. Но красивым словам Москва больше не верит и все больше смотрит на реальные дела западного соседа. А вещи там происходят очень странные. Оказалось, что в республике фактически запретили вещание "России 24" – одного из главных наших новостных телеканалов. Зато украинские СМИ чувствуют себя вольготно.



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