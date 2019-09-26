Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Москва не оставит без ответа демарш Вашингтона, отказавшегося выдавать визы части российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН. Однако раньше времени раскрывать, что именно это будет, дипломат не стал.

прочитано 174 раза