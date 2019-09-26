Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США

Ответ России на подлую выходку США, нарушивших все свои международные обязательства в плане приема иностранных делегаций в ООН, непременно последует. Притом долго ждать его не придется. "Мы здесь заявим свою позицию", – подчеркнул Сергей Лавров.
На выражении своего мнения Москва не остановится, добавил он. "Меры мы подготовим", – цитирует телеканал "360" министра иностранных дел России. Однако заранее узнать о том, к чему придется готовиться американской стороне, нельзя. "Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", – подчеркнул Сергей Лавров.
Отметим, ранее в интервью изданию "Коммерсантъ" Сергей Лавров прокомментировал идею о переносе штаб-квартиры ООН в другой город и другую страну. В частности, он напомнил о предложении Иосифа Сталина использовать для этих целей Сочи. "Это было прозорливо", – отметил глава российской дипломатии.
Лавров прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам для участия в сессии Генассамблеи ООН pic.twitter.com/N2rxM0PkUi— Путин говорит (@CzarSays) September 25, 2019
Впрочем, для того, чтобы принять такое решение, в международном сообществе должны произойти серьезные изменения. "Мы понимаем реалии современного мира, позицию большинства государств, которые нуждаются в ООН и не хотят, чтобы создавался кризис, которые хотят иметь физическую возможности встречаться и обсуждать важные вещи", – объяснил Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что закрывать глаза на наличие проблем в данном вопросе недопустимо. В частности, из-за невыдачи виз на неопределенный срок была перенесена двухнедельная сессия Комиссии ООН по разоружению. Россия обратила на это внимание, направив соответствующий запрос в Комитет по сношениям со страной пребывания.
"Когда этот комитет был создан в 1971 году, его название перевели на русский как "комитет по сношениям со страной пребывания". Никто не знал, что "сношения" будут осуществляться только в одну сторону", – отметил Сергей Лавров.
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