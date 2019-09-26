Нагло врет: Лавров разоблачил обманщика Порошенко

"Формула Штайнмайера" подразумевает предоставление
Донбассу временного особого статуса и проведение местных выборов под
наблюдением ОБСЕ. Если организация признает их демократическими, Киев будет
обязан закрепить специальное положение региона законодательно.
Экс-президент Незалежной Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов усомнился в существовании "формулы Штайнмайера". Сергей Лавров, давая интервью изданию "Коммерсантъ", уличил его во лжи.
"Честно говоря, знаю Петра Порошенко с того времени, когда он был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличным человеком. Не получалось", – заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, Порошенко обсуждал предложения по урегулированию в Донбассе с российским лидером. И если бы рядом сидел нынешний президент Германии, а тогда министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он подтвердил бы наличие такого плана, отметил глава МИДа.
Также он ответил на вопрос, действительно ли во время одной из встреч Петр Порошенко предложил Владимиру Путину забрать Донбасс. Лавров уточнил, что президенты беседовали один на один, и подробности разговора ему неизвестны.
Заявление Порошенко о "формуле Штайнмайера" прокомментировали и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков уверен, что Киев останется без Донбасса, если откажется принять план урегулирования.
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