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Политика

"Клоун еще и хамит": Зеленскому досталось после разговора с Лавровым

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл обстоятельства и детали переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Его высказывания оценили эксперты.
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Сергей Лавров и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как рассказал сам украинский лидер, в этот момент они оба стояли в очереди.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Инициативу проявил глава российского внешнеполитического ведомства. Он подошел к президенту Украины и, выразив желание познакомиться, поделился с политиком надеждой на прекращение конфликта в Донбассе. Владимир Зеленский ответил Сергею Лаврову, что также заинтересован в этом.

"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", – цитирует "Царьград" Владимира Зеленского, который по памяти попытался восстановить свою реплику в адрес Сергея Лаврова.

Цитата выглядит довольно запутанной, однако от экспертов не ускользнул смысл, который президент Украины попытался вложить в эти слова. Дескать, Владимир Зеленский в очередной раз попытался свалить вину на конфликт, в котором подконтрольные Киеву силовики сражаются против населения Донбасса, на Россию.

"Этот клоун еще и хамит", – заметил политолог Алексей Мухин.

"Если честно, визит Зеленского в ООН войдет в историю и клоунства, и международного хамства. Полагаю, что краткий разговор с Лавровым тому подтверждение. Еще один кирпичик в эту стену непонимания, которое выстроено между Россией и Украиной", – цитирует НСН эксперта.

Алексей Мухин предположил, что столь острая реакция на Россию у Владимира Зеленского проявилась как следствие "детской обиды" из-за того, что США его не поняли и не приняли. Более того, как ранее писали "Дни.ру", президент Украины успел опозориться на весь мир по меньшей мере дважды. Виной всему – публикация его телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Автор: 26 сентября 2019, 09:59
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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