Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Резолюция Европарламента, отметила Мария Захарова в официальном комментарии, представляет из себя попытку поставить знако равенства между нацистской Германией и Советским союзом. В документе пытаются представить ситуацию таким образом, словно между страной-агрессором и государством, которое ценой огромных жертв освободило Европу от фашизма, нет никакой разницы.
В частности, ничего общего с историей не имеет утверждение европейских депутатов о причинах начала Второй мировой войны. Они утверждают, что величайшая геополитическая катастрофа XX века произошла из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года. При этом о политике умиротворения агрессора и Мюнхенский сговор, когда западные страны фактически натравили Гитлера на Чехословакию, они не упоминают.
"Речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории", – подчеркнула Мария Захарова.
Также обращают на себя попытки выставить Польшу как одну из наиболее сильно пострадавших сторон. При этом польские власти сыграли заметную роль в расчленении Чехословакии и возлагали надежду на продолжение сотрудничества с нацистами. "Подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом", – рассказала официальный представитель МИД Украины.
Она добавила, что из-за подобных действий в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью и не замечают реальную угрозу фундаментальным европейским принципам и правам человека. Речь идет о реабилитации нацистских преступников, проходящей в целом ряде европейских стран. Все это рискует подорвать веру людей в европейские ценности.
"Считаем недопустимым искажение прошлого", – уверена Мария Захарова. Она добавила, что история должна оставаться уделом ответственных и профессионалов своего дела, а преследующие свои цели политики должны быть отстранены от возможности переписать и пересмотреть те или иные события.
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