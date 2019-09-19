Захарова разнесла скандального украинского дипломата

Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" обратила внимание на сообщения СМИ о статье украинского посла Александра Александровича "Единственный способ справиться с Россией", в которой дипломат призвал мировую общественность сплотиться для того, чтобы обеспечить распад нашей страны. Александрович подчеркнул, что о военных действиях речи не идет – дескать, достаточно лишь экономических санкций.
Однако, добавил посол Украины в Белграде, действовать международное сообщество должно сообща. Подобные заявления заставили официального представителя Министерства иностранных дел России вспомнить о словах Остапа Бендера: "Заграница нам поможет", – которые тот произнес перед членами антисоветского "Союза меча и орала" в романе "Двенадцать стульев". "Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь?", – поинтересовалась Мария Захарова.
Она отметила, что для того, чтобы увидеть яркий пример страны в процессе распада Украине достаточно взглянуть на саму себя. "Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе , который, по мнению ее же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства , и "от Украины останутся несколько кусков", – рассказала Мария Захарова.
Посол Украины в Сербии Александр Александрович:— Голос Мордора (@spacelordrock) September 19, 2019
"Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательной конечной целью распад Российской Федерации."
Заявить такое в стране, которая сама стала жертвой распада и которая традиционно тепло относится к России - он что, идиот?
Она добавила, что Дмитрий Гордон разобрал всю механику развала Украины на отдельные части еще год назад. "Украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов", – уверена официальный представитель МИД России. "Но вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", – подчеркнула она.
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