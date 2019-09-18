В Сети появилось интимное фото Захаровой

После публикации интимной фотографии в Сети официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о своей болезни. Именно из-за нее она не смогла пойти на работу, но выступила на телевидении.

Мария Захарова привыкла удивлять своих многочисленных поклонников не только жесткими заявлениями и дипломатическим изяществом, но и яркими нарядами и элегантными прическами. На этот раз официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предстала перед пользователями Сети в крайне нетипичном для себя образе.

На своей странице в "Инстаграм" Мария Захарова опубликовала весьма интимную фотографию. Дело не только в том, что снимок был сделан у нее дома. В кадре лицо российской дипломатии предстало без какой-либо косметики. Второй кадр показал, как официальный представитель МИД преображается после работы профессионального визажиста. Примечательно, что пользователи Сети, которые смогли сравнить обе фотографии, сошлись во мнении, что первый вариант им нравится больше.

Мария Захарова объяснила, что произошло. "Осталась сегодня дома. Кашель, насморк, температура", – рассказала она. Однако отдых нарушил звонок сотрудников телеканала НТВ, которые напомнили дипломату о том, что она обещала принять участие в сегодняшнем эфире.

"Я пытаюсь объяснить, что заболела, на работу не поехала, все заложено, что зрителям ТАКОЕ показывать страшно", – рассказала Мария Захарова. Однако работники НТВ объяснили ей, что знают как найти выход из этой ситуации. "Мы приедем к Вам домой, загримируем. Будете как живая". И ведь точно", – заключила она.