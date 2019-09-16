Страдающему тяжелой болезнью Зеленскому отвели короткий срок

В президентском кресле Зеленский уже четвертый месяц, но предвыборные обещания выполнять не спешит. Эксперты уверены: всему виной серьезный недуг, который не дает главе государства действовать решительно.
Наблюдатели считают Зеленского инфантильным и нерешительным человек. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Кожара пошел еще дальше. Дипломат диагностировал у главы государства "детскую болезнь". Дескать, президент уклоняется от решения проблем и перекладывает тяжелую ношу на ближайших соратников.
Но взять ответственность за дела в государстве Зеленскому все же придется. Киевский политолог Михаил Погребинский предупреждает: ближайшие несколько месяцев станут для президента решающими.
Дело в том, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne, что осенью украинцев ожидает очередное повышение цен за услуги ЖКХ. Зеленскому придется вмешаться в происходящее, уверен Погребинский.
По его словам, президент может отменить решения прежнего правительства и поручить новому кабинету министров разобраться в ситуации. Погребинский полагает, что Зеленский мог сделать это еще два месяца назад.
"То, что президент этого не сделал… Люди еще помнят его сплошные плюсы, и поэтому нет реакции отката, но так долго продолжаться не может", – заключил политолог.
За роль презика встречающего «пленных» Зеленский удостоен «Оскара» ! Критики отметили, что это была его лучшая роль в карьере ... pic.twitter.com/xuJ5z9FKGA— Громов Сергей (@sohi1962) September 14, 2019
Единственным достижением президента Зеленского эксперты называют обмен заключенными с Россией. Тем не менее, многие обещания, в том числе прекращение войны в Донбассе, остаются невыполненными.
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