Страдающему тяжелой болезнью Зеленскому отвели короткий срок

В президентском кресле Зеленский уже четвертый месяц, но предвыборные обещания выполнять не спешит. Эксперты уверены: всему виной серьезный недуг, который не дает главе государства действовать решительно.



Один против всех: Зеленскому предрекли незавидную участь

Наблюдатели считают Зеленского инфантильным и нерешительным человек. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Кожара пошел еще дальше. Дипломат диагностировал у главы государства "детскую болезнь". Дескать, президент уклоняется от решения проблем и перекладывает тяжелую ношу на ближайших соратников.

Но взять ответственность за дела в государстве Зеленскому все же придется. Киевский политолог Михаил Погребинский предупреждает: ближайшие несколько месяцев станут для президента решающими.

Дело в том, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne, что осенью украинцев ожидает очередное повышение цен за услуги ЖКХ. Зеленскому придется вмешаться в происходящее, уверен Погребинский.

По его словам, президент может отменить решения прежнего правительства и поручить новому кабинету министров разобраться в ситуации. Погребинский полагает, что Зеленский мог сделать это еще два месяца назад.

"То, что президент этого не сделал… Люди еще помнят его сплошные плюсы, и поэтому нет реакции отката, но так долго продолжаться не может", – заключил политолог.

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