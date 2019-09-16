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Политика

Раскрыта интимная тайна пойманного на близости с мужчиной Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой штаба украинского лидера Андреем Богданом успели стать предметом для шуток и многочисленных пересудов. Сам чиновник рассказал о том, что шепчет на ухо главе государства в моменты близости.
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Если бы перед современных художником поставили задачу изобразить Владимира Зеленского и Андрея Богдана на одной картине, то знакомый с ситуацией живописец запечатлел бы главу штаба президента Украины шепчущим что-то на ухо своему начальнику, уверены украинские журналисты. Сам чиновник о подобной своей репутации осведомлен и относится к ней с юмором.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Андрей Богдан согласился, что многие шутят об их близости с Владимиром Зеленским. Делают это даже их бывшие коллеги по студии "Квартал-95", заметил он. Чиновник согласился приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что же он шепчет на ухо президенту Украины и почему вынужден делать это у всех на глаза, не дожидаясь более подходящего момента.

"Это советы, идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент", – цитирует РИА ФАН Андрея Богдана.

Отметим, ранее журналисты обращали внимание на то, что Владимир Зеленский и Андрей Богдан,оказавшись рядом, ведут себя как школьники за последней партой. Они о чем-то шепчутся, шутят, а потом пытаются свалить вину на нарушение спокойствия друг на друга.

В частности, Владимир Зеленский отмечал, что ему приходится одергивать начальника своего штаба. Дескать, Андрей Богдан очень нетерпеливый человек, который не может успокоиться. Однако, несмотря на свой сложный характер, чиновник разбирается в политических вопросах.

Автор: 16 сентября 2019, 13:41

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