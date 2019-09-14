Один против всех: Зеленскому предрекли незавидную участь

Бывший президент Украины Леонид Кучма уверен, что на предстоящей встрече Владимир Зеленский останется "один против трех". Главы Германии и Франции будут настаивать на том, чтобы украинский коллега выполнил требования России.
По словам эксперта, актеру придется дать согласие на проведение выборов в Донбассе без вмешательства властей Киева. Владимир Зеленский говорил о том, что местные выборы должны будут пройти по украинским законам "после разведения сил по всей линии соприкосновения", сообщает ТАСС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что саммит "нормандской четверки" пройдет в октябре. Точная дата станет известна после встречи контактной группы.
Во время недавнего выступления на форуме украинский президент Владимир Зеленский отметил, что с нетерпением ждет встречи с западными коллегами. "Обращаемся к нашим западным партнерам и до конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда", – заявил он.
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