Меркель подставила Порошенко перед встречей Путина с Зеленским

Первая личная встреча Путина с Зеленским должна состояться в рамках переговоров в нормандском формате, на которых также будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава немецкого правительства посвятила предстоящему саммиту часть своего выступления в бундестаге.
Она отметила, что надеется на более значительный прогресс от встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского и ведет работу над организацией мероприятия. При этом Ангела Меркель сделала замечание, которое можно расценить как попытку возложить ответственность за срыв переговоров, наблюдавшийся ранее, на предыдущего президента Украины Петра Порошенко.
"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности", – цитирует издание "Обозреватель" главу немецкого правительства. Ангела Меркель не стала прямо обвинять Петра Порошенко и даже не называла его имени, однако дала понять, что прогресс начался только после того, как он покинул свою должность.
Песков: конкретных дат проведения саммита в "нормандском формате" пока нет, но есть понимание в необходимости его скорой организации, нужна подготовка.— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) September 8, 2019
"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", – добавила Ангела Меркель. По ее словам, встреча Путина с Зеленским должна помочь процессу мирного разрешения конфликта в Донбассе. Похожей позиции придерживался и президент Франции Эммануэль Макрон.
О необходимости проведения саммита в нормандском формате говорят давно. Как отмечают многие эксперты, скорее всего это будет первая личная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. До этого они общались по телефону.
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