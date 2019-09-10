Помог Путину: сенсационное разоблачение Порошенко

В девятом созыве Верховной рады возглавляемый Медведчуком
блок "Оппозиционная платформа– За жизнь" занял 43 места. В
определенной степени успех политика связан с действиями экс-президента Петра
Порошенко, полагает эксперт Валерий Клочок.
Аналитик напомнил, что бывший глава государства направил Медведчука в Минск на переговоры по урегулированию на Востоке Украины. Кроме того, проект "Оппозиционной платформы – За жизнь" появился по согласованию с Порошенко, заявил эксперт в интервью украинскому "Каналу 24". Таким образом бывший президент намеревался создать себе удобного противника на выборах.
Новая власть проводит информационную кампанию против Медведчука и пытается отстранить его от переговоров по Донбассу, заметил Клочок. Но сделать это Зеленскому будет сложно: против лидера "Оппозиционной платформы" должны быть конкретные обвинения в госизмене, коррупции и незаконном ведении бизнеса, подчеркнул политолог.
"В команде Зеленского, может, вынашивают такие идеи, но реализовывать их, скорее всего, будут не сейчас", – резюмировал эксперт.
Ранее в СМИ поспорили, принимал ли участие Медведчук в обмене заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в минувшую субботу, 7 сентября. Политик приезжал в Москву и посещал подготовленных для обмена лиц.
В окружении Зеленского информацию об участии Медведчука опровергли, пояснив что президент не привлекает политика к решению вопросов. К обмену поспешил примазаться Порошенко: экс-президент объявил, что приложил к этому свою руку.
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