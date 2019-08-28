Борис Джонсон загнан в угол из-за дела Скрипаля

Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери вышло боком нынешнему премьер-министру страны Борису Джонсону. Отсутствие доказательств и упорство в обвинениях буквально загнало политика в угол.

Время идет, а дело об отравлении Сергея Скрипаля остается столь же туманным и загадочным. Новых доказательств, которые пролили бы свет на то, что в действительности произошло в Солсбери, на суд общественности по-прежнему не предоставляется.

Людям предлагается без оглядки верить всему, что говорят официальные лица Великобритании. Однако этому мешает огромное количество противоречий, то и дело вылезающих на свет.

"Скрипаль говорит, что у него трахеостома в горле. Но человек с трахеостомой говорит с хрипотцой. А он говорит нормально, с обычными изменениями, свойственными для его возраста. Когда показывали Юлию с этой трубкой в горле, все кто видел, говорили, что не так ее ставят, что это фальшивка", – цитирует НСН племянницу бывшего полковника ГРУ Викторию Скрипаль.

Возможно, Лондону удалось бы избежать серьезных репутационных потерь, если бы он перестал вспоминать о деле Скрипалей, надеясь, что история "рассосется сама собой". Однако этому мешает тот факт, что на обвинениях в причастности к отравлению бывшего разведчика строится значительная часть западной политики в отношении России.

"Борис Джонсон не знает, что теперь делать со Скрипалями. Он сам загнал себя в такой тупик", – уверена Виктория Скрипаль.

Напомним, дело Скрипалей зазвучало после 4 марта 2018 года, когда бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления на скамейке в парке английского города Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению. Следователи заявили, что на пострадавших воздействовали боевым отравляющим веществом "Новичок" – одним из самых опасных и смертельных среди всех. Чем больше появлялось подробностей о произошедшем, тем больше сомнений в официальной версии событий возникало.