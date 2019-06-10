Отравленного Скрипаля делают бомжом
Директор по развитию и инвестициям совета графства Уилтшир Алистер Каннингем подтвердил, что ведутся переговоры с представителями Сергея Скрипаля. Городской совет Солсбери решил приобрести дом, в котором жил бывший сотрудник ГРУ.
Соседи Скрипаля боялись, что частные владельцы превратят дом в музей или будут сдавать его через международный сервис бронирования Airbnb. Они, как и власти города опасались, что дом превратится в ночлежку для бомжей, сообщает "Царьград".
Кроме того, жилище "с историей" могло стать местом паломничества, и спокойной жизни горожан пришел бы конец. Если дом Скрипаля купит городской совет, то будет гарантировано, что он станет использоваться как жилое помещение, передает телеканал "360".
Дом Скрипаля имеет две спальни. Стоимость жилища оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов, пишет сайт "Комсомольская правда". До сих пор не известно, вернется ли экс-полковник ГРУ. Условно говоря, Скрипаль рискует стать бомжом.
Напомним, что 4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок" и впали в кому. Британия обвинила в произошедшем Россию. Москва отвергает все обвинения Лондона.
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