Стало известно о слежке британцев за отравленным Скрипалем

Виктория Скрипаль рассказала новые подробности загадочного звонка своего дяди Сергея 9 мая 2019 года. Оказалось, что на общение с семьей бывшему сотруднику ГРУ приходится спрашивать разрешения.

Как оказалось, Сергей Скрипаль оставил своей племяннице не одно, а два сообщения на автоответчике. Содержание второго стало достоянием общественности. На первом же бывший сотрудник ГРУ общается на английском языке с кем-то, кто за ним следит.

"Он у него что-то спрашивает, тот отвечает. "Не отвечают. Можно ли я оставлю голосовое сообщение?" – ему, видно, дают добро", – цитирует "Московский комсомолец" Викторию Скрипаль.

Рассказала она о подробностях и первого звонка, произошедшего 4 апреля. Тогда он поинтересовался, узнала ли племянница его голос. "Он раза три повторил: "Это звонит Скрипаль Сергей Викторович", – вспомнила она.

Также бывший сотрудник ГРУ рассказал, что у них с дочерью все хорошо, и что скоро их увезут в какое-то другое место. Также он рассказал, что звонит не со своего телефона. "Мы проговорили с ним, наверное, минуты три, максимум пять", – отметила Виктория Скрипаль.

Также она припомнила, что ее дядя пожаловался на трудности при разговоре из-за вставленной в отверстие в горле трубки. Впрочем, говорил он при этом своим обычным голосом. "Ну, чуть-чуть, может, подхрипывал", – добавила племянница перебежчика.

"Делать запись этого звонка публичной я не хотела, но в последнее время опять начали муссировать эти события, опять санкции вводить против России, опять дело Скрипалей, опять Петрова с Бошировым вспомнили… Я решила: пусть лучше скажу об этом, чтобы люди знали, что они живы-здоровы, у них все хорошо", – объяснила Виктория решение обнародовать запись сообщения Сергея Скрипаля.

И хотя сама она не сомневается, что и с ее дядей, и с его дочерью все хорошо, у пользователей Сети появились вопросы к странным звонкам. Кем является человек, у которого Сергей Скрипаль вынужден просить разрешение на звонок семье? Да и жив ли бывший разведчик? Некоторые предположили, что сообщение – это нарезка из заранее записанных слов экс-сотрудника ГРУ.