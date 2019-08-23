"Доигрался": Путин готовит жесткий ответ провокатору Трампу

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости подготовки жесткого ответа на испытания американскими властями новой крылатой ракеты. Вместе с этим, подчеркнул российский лидер, страна не даст втянуть себя в новую гонку вооружений.

Эксперты уверены, что за такой короткий срок, который прошел с момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до испытания новой крылатой ракеты, чьи технические характеристики превышают максимально допустимые, прошло слишком мало времени. По словам специалистов, это доказывает, что Вашингтон не соблюдал условия документа.

Впрочем, для российской стороны подобное развитие событий сюрпризом не стало. Как отметил Владимир Путин, Москва и раньше располагала сведениями о том, что американские коллеги занимаются созданием оружия, запрещенного ДРСМД. "Вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора", – цитирует RT российского лидера.

Таким образом, при президенте Дональде Трампе США заняли откровенно агрессивную позицию и устроили двойную провокацию, сначала обвинив Россию в нарушении договора, условия которого они сами не соблюдали, а затем проведя испытания новейшей крылатой ракеты так оперативно, чтобы было понятно, что разработана и создана она была уже давно. Впрочем, Москва подобную ситуацию оставлять без своей жесткой реакции не намерена.

США испытали неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную ДРСМД. Удивляет скорость, с которой она была создана. Хотя нет, не удивляет. Содана она была ещё до того, как "Россия нарушила ДРСМД" и США были "вынуждены" из него выйти. — Голос Мордора (@spacelordrock) August 19, 2019

"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", – заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

"Мы были обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны", – подчеркнул президент России.

Вместе с этим западным провокаторам не стоит надеяться, что угрозами им удастся заставить Москву пересмотреть позицию по всестороннему развитию экономики страны и сосредоточиться исключительно на оборонной сфере. "Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений", – цитирует РИА ФАН Владимира Путина.

Президент России напомнил, что по уровню своих расходов на оборону страна находится на седьмом месте, уступая таким странам, как США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония. Он подчеркнул, что Москва по прежнему готова к диалогу с Вашингтоном, если он будет равным и конструктивным.

Зампостпреда России в ООН Полянский о разрыве ДРСМД: Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливали всё с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах pic.twitter.com/FUj4rhSLaN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 23, 2019

Напомним, ранее Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором обвинил Россию в нарушении ДРСМД. Авторы документа уверяют, что Москва якобы приняла решение нарушить условия соглашения из-за "многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования", – передает НСН. Подобное положение, по словам специалистов, делало российские границы уязвимыми, что и привело к расторжению договора. Практика, однако, показала, что американские военные сами активно вели разработки вооружения, нарушающего ДРСМД.