Россия срочно созвала Совбез ООН из-за опасной выходки Трампа

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание касательно ракетных разработок Соединенных Штатов. Встреча состоится 22 августа.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и Китай отправили запрос на проведение заседания после заявления Соединенных Штатов о планах по созданию и размещению ракет среднего радиуса действий. Он отметил, что встреча пройдет в четверг, 22 августа.

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