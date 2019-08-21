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Россия срочно созвала Совбез ООН из-за опасной выходки Трампа

Фото: www.globallookpress.com
Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание касательно ракетных разработок Соединенных Штатов. Встреча состоится 22 августа.
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Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и Китай отправили запрос на проведение заседания после заявления Соединенных Штатов о планах по созданию и размещению ракет среднего радиуса действий. Он отметил, что встреча пройдет в четверг, 22 августа.

Материал дополняется.

Автор: 21 августа 2019, 08:11

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