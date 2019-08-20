США разнесли за опасную провокацию с ракетой

Испытания новой крылатой ракеты США наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 километров, вызвали широкий общественный резонанс. Для экспертов это стало убедительным доказательством: Вашингтон нарушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности задолго до того, как официально вышел из него.

Американское Министерство обороны обнародовало видео испытаний новейшего вооружения, существование которого было бы незаконным до выхода США из ДРСМД. Первым о намерении перестать выполнять условия соглашения заявил Вашингтон, Москве пришлось пойти на зеркальные меры.

Договор официально прекратил существовать 2 августа, а уже 18-го в распоряжении военных США оказалась готовая к испытаниям ракета, пишет сайт "ТВ Центр". Эксперты убеждены, что американская сторона вела разработки незаконно, игнорируя запрет на подобные действия.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что за такое короткое время невозможно было проделать большую работу, передает "Интерфакс". "Где бы в дальнейшем эти системы ни были размещены американцами – в Азии или Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять непосредственную военную угрозу", – заметил сенатор.

Однако просто наблюдать за растущей у своих границ угрозой Россия не собирается. "Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размещаться американское оружие, и для самих США", – предупредил Косачев.

США испытали неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную ДРСМД. Удивляет скорость, с которой она была создана. Хотя нет, не удивляет. Содана она была ещё до того, как "Россия нарушила ДРСМД" и США были "вынуждены" из него выйти. — Голос Мордора (@spacelordrock) August 19, 2019

В Министерстве иностранных дел на испытания крылатой ракеты отреагировали сдержанно – подобная провокация для российских дипломатов сюрпризом не стала. "Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", – цитирует телеканал "360" заместителя главы внешнеполитического ведомства России Сергея Рябкова.

Не удивился поведению Вашингтона и Герой России генерал-майор Сергей Липовой. "Америка никогда и не выполняла договор – было известно всегда. Например, американские установки ПРО в Европе были прямым нарушением ДРСМД, так как они могут использоваться для старта боевых крылатых ракет", – цитирует его РИА ФАН.

Пентагон опубликовал видео испытаний ракеты, которая была запрещена ДРСМД ранее. И это Россия не соблюдает договор. Вот вам очередное доказательство того, что США даже не старалась соблюдать ДРМСД pic.twitter.com/s5B9k0kgYB — Путин говорит (@CzarSays) August 19, 2019

Липовой выразил уверенность, что американские военные продолжат нагнетать ситуацию с крылатыми ракетами. "Преследуется две цели: втянуть Россию в гонку вооружений и сдержать Китай", – пояснил эксперт. Первой цели Вашингтону добиться не суждено, добавил он.

К слову, отреагировали на испытания нарушающего ДРСМД вооружения и в Поднебесной. "Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности", – цитирует RT официального представителя Министерства иностранных дел КНР Гэна Шуана.

Испытание ракеты, ранее запрещенной ДРСМД, подтверждает,что Вашингтон готовился выйти из договора в одностороннем порядке, заявил РИА зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

США по меньшей мере с 2017 года ведут разработки в нарушение договора РСМД на базе в Тусоне(Аризона) — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 19, 2019

Напомним, что 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии был произведен запуск новой американской крылатой ракеты. Как заверили в Пентагоне, она поразила цель, расположенную на расстоянии свыше 500 километров.