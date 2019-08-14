Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире телеканала "UA:Перший" жестоко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, бывший шоумен проявил недостаточную твердость и последовательно сдает все позиции, которых удалось добиться его предшественнику.

Политические оппоненты Владимира Зеленского нашли богатый повод для критики в его телефонном разговоре с Владимиром Путиным. "Зеленский выглядел слабым во время переговоров", – подчеркнула Ирина Фриз.

По ее словам, на это указывает даже то, что сам президент Украины сообщил о прошедшем взаимодействии. Депутата Верховной рады возмутило, что украинский лидер просил своего российского коллегу о прекращении обстрелов, а гибель подконтрольных Киеву силовиков в Донбассе назвал "инцидентом".

"Это недостойное поведение руководителя воюющего государства по отношению к стране-агрессору и в частности по тезисам, которые он вкладывает в свое поведение во время переговоров", – отчеканила народная представительница. Она заявила, что подобным поведением Владимир Зеленский сдает все позиции, который были заработаны за пять лет президентства Петра Порошенко.

Кремль подтвердил разговор с Зеленским: «Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения» pic.twitter.com/mDGOlLnqTH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 7, 2019

Досталось президенту Украины не только за слабую позицию на переговорах с Владимиром Путиным. Ирина Фриз обвинила его в возможном придании русскому языку особого статуса и в процессе отведения войск с линии разграничения.

Отметим, оба эти пункта соответствуют Минским договоренностям и могут помочь прекратить кровопролитие в Донбассе. Однако радикально настроенные националисты выступают резко против подобных шагов.

Чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, переговоры должны проходить напрямую между Киевом и Донецком с Луганском. Гибель людей «непонятно за что, непонятно зачем и непонятно во имя чего» является крайне недопустимой. — Надежда ® (@DaringHope81) August 8, 2019

Также соратница Петра Порошенко раскритиковала Владимира Зеленского за отмену военного парада в Киеве, который должен был состояться ко Дню Независимости, передает издание "Политнавигатор". Украинский лидер заявил, что все сэкономленные деньги будут направлены военнослужащим. Но и это не удовлетворило националистов.

"Это удар по нашей армии. Потому что для страны, которая находится в состоянии войны, парад является мотивирующим сигналом к тому, что наша армия нас защищает", – пожаловалась Ирина Фриз.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к своему коллеге Владимиру Зеленскому. Президент России положительно относится к украинскому лидеру, заметил он. "Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – подчеркнул официальный представитель Кремля.