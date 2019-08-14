Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Среда 14 августа
Лента новостей
21:22
"Просто уродство": Тарзана разгромили за откровенное фото
21:19
В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар
20:37
"ЕР": новостные агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию
20:18
Краше Началовой: Аллу Вербер в гробу нарядили принцессой
20:04
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации
19:40
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
19:33
Россияне стали реже жениться
19:14
Киркоров показал онкобольную Вербер в день похорон
18:42
Под Москвой столкнулись пять автомобилей
18:36
Залечит водой: травмированная на курорте Бледанс отказалась ехать к врачу
18:23
"Так себе режиссер": Богомолова высмеяли за неумение снимать
18:04
Умер худрук Театра сказки
18:01
"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой
17:40
В Ростове врач пнул упавшую женщину и уехал
17:14
"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника
17:02
В Подмосковье пенсионер-попрошайка возмутил дерзким поступком
16:54
Известный исполнитель 90-х стал жертвой мошенников
16:24
Жителю Удмуртии досталось за контрафактный алкоголь
16:09
"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы
15:44
Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь
15:33
В Петербурге загорелся магазин автозапчастей
15:15
Погибла женщина: в Башкирии произошла страшная авария
15:12
Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции
14:59
"Страсть – это наркотик": Шаляпина застукали в компании экс-супруги
14:59
Меган Маркл раскрывает новые таланты
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года
14:44
Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17
14:26
В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна
14:24
Бумагами занимался Шепелев: заговорили о подделке подписей в договоре Фриске и "Русфонда"
14:12
"ЕР": Возможный запрет на эксплуатацию старых автомобилей не должен касаться личного транспорта
14:00
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
14:00
"Сходит с ума от страсти к себе": Любовь Успенскую осудили за "красоту"
13:53
После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей
13:15
Напуганный Шепелевым сын Фриске стал отказываться от еды
13:09
Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"
12:57
Жара в Японии убила более 20 человек
12:49
В Москве мужчина сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes
12:44
Афера на 27 тысяч долларов: раскрыта одна из причин смерти Токарева
12:25
"Выжатая как лимон": дочь об интиме Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
12:11
Синоптики предупредили о тропической жаре
11:59
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
11:54
"Больничный прикид": Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд
11:27
Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой
10:58
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
10:58
Россияне отказываются от мяса
10:30
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
10:18
"Всем бы так выглядеть!": цветущая вдова Круга сразила своими формами
09:57
Более 50 человек разбились в ДТП в Рио-де-Жанейро
09:56
Отборная матерщина Шнурова довела до экстаза русских миллионеров в Монако
09:49
Завистливая Волочкова резко отреагировала на фото красавицы Лободы
09:37
Число пострадавших от взрывов в Ачинске выросло до 40
09:24
Под Омском более 400 человек вышли на поиски трехлетнего мальчика
09:07
Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
08:43
"Все ложь!": сын Алибасова раскрыл всю правду о программе Шепелева на Первом
08:34
63-летняя Лариса Долина в рваных шортах стала сенсацией
06:21
Жениха Лопес ограбили во время ее выступления в России
04:12
Высмеявший Крида пародист заикнулся о его ориентации
02:15
Звезда шоу "Дом-2" впервые стала матерью после страшного диагноза
00:09
Плохой пример: Седокова получила нагоняй после слухов о новом любовнике
23:14
Умершую Вербер выставили на всеобщее обозрение возле Кремля
21:56
"Сочетание нежности и элегантности!": дочь Маликова вышла в люди в платье-комбинации
21:30
В Ижевске турист опрокинулся на катамаране
21:24
"Нарушили нашу идиллию, твари!": покусанная Бледанс покрылась волдырями
21:18
Пострадал годовалый ребенок: в Башкирии иномарка съехала в кювет
21:06
Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
21:06
Под Москвой змея "сбежала" от хозяина
20:52
Говорящая о жизни с Агутиным Варум сболтнула лишнего
20:50
Оперного певца Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
20:23
Бывший подопечный всадил нож в спину Фадееву
20:11
"Задолбали!": уставшая от вранья Повалий выступила с гневной отповедью
19:44
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
19:39
Жители в панике: под Москвой женщина развела в своей квартире полчище крыс
19:14
"Бог вам судья!": Резник поставил на место выскочку Бузову
18:35
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
18:04
Цой улетела из страны после неутешительного прогноза медиков
17:10
Московская мэрия отказала в согласовании митинга оппозиции 17 августа из-за ошибки организаторов
17:09
Названы последствия отмены санкций против России
16:58
Ди Каприо проговорился о своей самой стыдной роли
16:38
Секcуальные фантазии: ожидание vs реальность
16:34
Выколол глаза: Шепелев обнародовал жуткие детали похождений убийцы
16:21
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход
15:37
В Москве во время просмотра фильма Тарантино умер человек
15:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года
15:05
"Корону верни, коза": Шпица публично обратилась к сестре
15:00
Ранила мужа ножом: Малахов прервал отпуск ради истерзанной невестки высокопоставленного чиновника
15:00
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
14:59
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
14:53
Популярная модель подразнила поклонников голой грудью
14:20
Люди добрые помогут: Исаева рассказала о поиске денег на памятник Началовой
14:18
В центре Москвы из-под земли забил фонтан
14:14
"Этот цирк уже всем надоел": что стоит за браком Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
13:57
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
13:37
Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем
13:31
"Блокадница!": бескультурная Бузова сделала громкое заявление
13:07
Национальное бедствие: на Украине свирепствует смертельная эпидемия
13:06
Полуголая дочь сорвала съемку Орбакайте
12:57
Уровень радиации после взрывов в Северодвинске вырос в 16 раз
12:35
"Как привидение": шокированная Хилькевич признала свои страхи
12:22
Варум откровенно о неизлечимом недуге
12:18
Челябинец решил продать квартиру с помощью Тарантино
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Шейк бросила ребенка ради вечеринки
Катя Лель рассказала о рождении ребенка от суррогатной матери
Политика

Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире телеканала "UA:Перший" жестоко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, бывший шоумен проявил недостаточную твердость и последовательно сдает все позиции, которых удалось добиться его предшественнику.
прочитано 470 раз

Политические оппоненты Владимира Зеленского нашли богатый повод для критики в его телефонном разговоре с Владимиром Путиным. "Зеленский выглядел слабым во время переговоров", – подчеркнула Ирина Фриз.

ПО ТЕМЕ

Меркель и Макрон добили мечущегося Зеленского

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По ее словам, на это указывает даже то, что сам президент Украины сообщил о прошедшем взаимодействии. Депутата Верховной рады возмутило, что украинский лидер просил своего российского коллегу о прекращении обстрелов, а гибель подконтрольных Киеву силовиков в Донбассе назвал "инцидентом".

"Это недостойное поведение руководителя воюющего государства по отношению к стране-агрессору и в частности по тезисам, которые он вкладывает в свое поведение во время переговоров", – отчеканила народная представительница. Она заявила, что подобным поведением Владимир Зеленский сдает все позиции, который были заработаны за пять лет президентства Петра Порошенко.

Досталось президенту Украины не только за слабую позицию на переговорах с Владимиром Путиным. Ирина Фриз обвинила его в возможном придании русскому языку особого статуса и в процессе отведения войск с линии разграничения.

Отметим, оба эти пункта соответствуют Минским договоренностям и могут помочь прекратить кровопролитие в Донбассе. Однако радикально настроенные националисты выступают резко против подобных шагов.

Также соратница Петра Порошенко раскритиковала Владимира Зеленского за отмену военного парада в Киеве, который должен был состояться ко Дню Независимости, передает издание "Политнавигатор". Украинский лидер заявил, что все сэкономленные деньги будут направлены военнослужащим. Но и это не удовлетворило националистов.

"Это удар по нашей армии. Потому что для страны, которая находится в состоянии войны, парад является мотивирующим сигналом к тому, что наша армия нас защищает", – пожаловалась Ирина Фриз.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к своему коллеге Владимиру Зеленскому. Президент России положительно относится к украинскому лидеру, заметил он. "Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Автор: 14 августа 2019, 21:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии

Шоу-бизнес

Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
Близкие сделали заявление впервые после смерти Токарева
Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации

Проишествия

"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз

Певица ищет встречи с бывшим другом
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь

Ведущая Первого канала сообщила радостную новость
Общество

"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы

23-летняя жительница Подмосковья забила до смерти годовалого сына
Шоу-бизнес

"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника

Звезде пришлось оправдываться за шутку о блокаднице

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru