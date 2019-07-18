"Партнеры" против: Зеленского отговаривали от звонка Путину

Владимира Зеленского пытались запугать перед тем, как президент Украины позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Иностранные "партнеры" были категорически против телефонных переговоров.
"Все пугали меня этим разговором. Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Но я решил позвонить, потому что это вопрос прежде всего наших граждан", – заявил Владимир Зеленский в опубликованном на YouTube-канале интервью.
Украинский президент поблагодарил переживающих за судьбы украинского народа партнеров за ценные советы. Однако Владимир Зеленский считает, что Незалежная должна иметь и свое собственное мнение.
Президент кроме того признался, что доверяет только своему "узкому кругу". "Я думал, что никому нельзя верить. А произошло так, что больше, чем никому, нельзя верить. То есть, совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все врут, все берут взятки, все воруют", – заявил Владимир Зеленский.
Президент Украины также рассказал, что запретил своему сыну хвастаться его президентством. "Сын в целом рад, он говорит – он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: я сын "знаете кого", – рассказал Владимир Зеленский. Он добавил, что его жену Елену статус первой леди очень волнует.
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