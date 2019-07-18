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Политика

"Партнеры" против: Зеленского отговаривали от звонка Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский рассказал о давлении, которое на него пытаются оказать "партнеры" Украины. Украинский лидер признался, что они категорически не советовали ему звонить президенту России.
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 Владимира Зеленского пытались запугать перед тем, как президент Украины позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Иностранные "партнеры" были категорически против телефонных переговоров.

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"Все пугали меня этим разговором. Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Но я решил позвонить, потому что это вопрос прежде всего наших граждан", – заявил Владимир Зеленский в опубликованном на YouTube-канале интервью.

Украинский президент поблагодарил переживающих за судьбы украинского народа партнеров за ценные советы. Однако Владимир Зеленский считает, что Незалежная должна иметь и свое собственное мнение.

Президент кроме того признался, что  доверяет только своему "узкому кругу". "Я думал, что никому нельзя верить. А произошло так, что больше, чем никому, нельзя верить. То есть, совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все врут, все берут взятки, все воруют", – заявил Владимир Зеленский. 

Президент Украины также рассказал, что запретил своему сыну хвастаться его президентством. "Сын в целом рад, он говорит – он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: я сын "знаете кого", – рассказал Владимир Зеленский.  Он добавил, что его жену Елену статус первой леди очень волнует.

Автор: 18 июля 2019, 08:26
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