Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России
Бывший глава Национального банка Белоруссии считает, что к концу следующего периода президентства Александра Лукашенко государство перейдет на российский рубль. По мнению эксперта, это может привести к тому, что Белоруссия фактически станет новым регионом России.
"Конечно, Лукашенко будет сопротивляться до последнего. Но, полагаю, к концу следующего периода президентства он вынужден будет пойти на этот шаг", – цитирует доктора экономических наук Станислава Богданкевича портал udf.by.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что переговоры лидеров двух стран относительно вопроса интеграции могут иметь положительный исход. Однако председатель правительства пока не ответил на вопрос, на сколько процентов совпадают позиции Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Дмитрий Медведев также добавил, что лидерам двух стран предстоит решить несколько важных вопросов, касающихся договора о создании Союзного государства. В частности, особое внимание главы Белоруссии и России будут уделять обсуждению сферы энергетики и банковского сектора.
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