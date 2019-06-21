Трамп отдал приказ: судьба удара по Ирану решена

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 21 июня
Лента новостей
17:50
В Московском зоопарке родились двое краснокнижных рысят
17:48
Киркоров сел в лужу после скандального видео
17:21
TUC предлагает московским студентам перезарядиться на TUC Mini Sports
17:19
Москвичей предупредили об аномальной жаре
17:08
Осмелевший Певцов клянчит у Путина театр (видео)
17:05
Компания Juul Labs вложит в исследования $100 млн
16:35
В Коми мужчина с детьми прятался на чердаке от бывшей жены
16:05
Молодая жена показала интимное фото Цекало
15:57
В Башкирии маленький ребенок утонул в пруду
15:32
Во время акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек
14:50
"Его медленно убивают!": больного Алибасова пичкают лекарствами
14:47
"Стирай лучше – носи дольше": Lenor призывает энтузиастов моды присоединиться к вызову
14:35
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
14:28
Совет на выходные
14:20
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
14:01
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
13:47
Было страшно: знаменитый актер покинул родной край
13:42
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой
13:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года
13:08
МЧС предупредило москвичей об аномальном зное
13:01
"Поместить в Кунсткамеру!": выскочку Бузову поставили на место
12:39
Известный спортсмен предсказал свою смерть в Twitter
12:07
Тайна завещания Началовой: кому певица оставила огромное состояние
12:05
"Единая Россия" проконтролирует стоимость услуг ЖКХ
11:56
Открылась правда: Чехова рассказала о жутких проблемах со здоровьем
11:21
Подтвердилась версия о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя
11:16
Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
11:11
"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом
11:10
Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову
10:56
Главные события Москвы
10:44
"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)
10:29
Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний
10:16
"Опустившаяся женщина": Волочкова получила хлесткую пощечину
10:13
Медиамагнат Руперт Мердок экстренно госпитализирован в США
09:42
А как же Пугачева: Галкин приласкал пышногрудую ведущую
09:34
Американские сенаторы обсудили НЛО и Украину
09:24
"Рассеянная и счастливая": Миддлтон уличили в попытке скрыть четвертую беременность
09:13
Задержанный за пьяную езду сын Талькова объяснился
09:07
"Поднимал на меня руку": любовник Лорак сбежал после измен и насилия
08:29
Неожиданный поворот в разборках из-за завещания Алибасова
08:23
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
08:18
Загитову сочли недостойной беседы с Путиным
08:07
Откровенное видео Алины Кабаевой взбудоражило россиян
06:19
Затравленную Дайнеко вынудили объясняться
04:02
"Какие уроды": дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма вызвали отвращение
02:38
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
00:25
Неравнодушные люди исполнили "последнее желание" онкобольной Яковлевой
22:04
В Грузии штурмуют здание парламента
21:46
"Пробивает человеческое дно": Кожевникова плюнула в кривляющегося Шепелева
21:36
Зеленский отменил школьную форму
21:21
"Остановись!": раздетую Нюшу пристыдили за вульгарное поведение
20:58
Блогер выкинул телевизор из окна 24 этажа ради лайков
20:41
Оправившегося после комы Алибасова настигла смерть
20:18
Курс евро упал до минимума
19:56
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
19:43
Назван защищающий от рака продукт
19:31
Разведенка Собчак осталась без алиментов
19:10
Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии
18:57
Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет
18:48
Муж Бородиной вогнал в ступор странным посланием
18:25
Немцы в шоке от беспомощности Меркель из-за судорог
18:18
"ЕР" поможет закрепить за рядом районов Севастополя статус сельских поселений
18:17
Киркоров сунулся лицом между ног орущей женщины
18:10
Зеленскому устроили выволочку после хамства в адрес Путина
18:01
В Кургане заказали такси для трупа
17:37
Названа самая стрессовая работа
17:18
"Мне и сейчас стыдно": Путин сделал важное признание
17:06
Назван главный подозреваемый в убийстве депутата-русофоба на Украине
16:50
"Он всех нас развел": Алибасова поймали на мерзкой лжи
16:46
"ЕР" улучшит законы об обращении с отходами
16:45
Здание Госдумы проверяют из-за угрозы взрыва
16:16
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган
16:11
"Просто загляденье": народ в восторге от плясок детей Галкина
16:02
Путин объявил о воссоединении с Белоруссией
15:57
"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа
15:48
В Петербурге рабочие избили и ограбили начальника
15:32
Баскову пришлось оправдываться после встречи с Дубцовой
15:31
В Москве маленький ребенок умер после отказа в госпитализации
15:30
Путин прилюдно облил грязью клоуна Зеленского
15:28
В Москве пройдет третий Большой Фестиваль Италии
15:17
"Меня так колбасило": Данко перенес сложную операцию
14:49
Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Климовой
14:43
Украинцев поймали после атаки на Путина
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
14:29
Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
14:17
Оказавшаяся перед выбором Тодоренко сошла с ума
14:16
Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму
13:52
"Хорошо, что недооценили": Цымбалюк-Романовская о неблагодарном Джигарханяне
13:49
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
13:49
"Ждет особенного человека": звезда Голливуда готова к отношениям после череды убийственных разводов
13:29
"Это безобразие!": жуткие снимки взбудоражили Путина на прямой линии
13:22
"Все в шоке": Сын Гуфа экстренно госпитализирован
12:54
Украинский бизнесмен стал владельцем "Дома‐2"
12:48
Быстрее, удобнее, доступнее: Jacobs Millicano меняет формат coffee-to-go
12:47
Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий
12:40
"Все отнять": Бородина борется за право иметь соски
12:25
Даже не обсуждается: родители о строительстве храма в честь Началовой
12:18
Прямая линия с Путиным началась с дикого конфуза
12:01
Зеленский показал на камеру самое сокровенное
11:54
Прямая линия с Владимиром Путиным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Саммит в Иркутске соберет экспертов и новаторов в сфере блокчейн
Названы имена подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе
Грязная Семенович легла под капельницу
Цекало заласкал молодую жену на семейном ужине
Убитого спецназовца ГРУ Белянкина наградили посмертно
Странное поведение Алибасова после отравления попало на видео
Политика

Трамп отдал приказ: судьба удара по Ирану решена

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Отношения между США и Ираном обостряются с каждым днем. Весь мир с замиранием сердца ждал, что американский президент Дональд Трамп отдаст приказ нанести удар по оппонентам, однако он рассудил по-своему.
прочитано 445 раз

На своей странице в Twitter Дональд Трамп заявил, что отдал приказ об отмене военного удара по территории Ирана за десять минут до того, как тот мог произойти. Американские военные хотели сделать это после того, как был сбит их беспилотник. Президент США добавил, что в результате ответной атаки могли погибнуть 150 человек.

ПО ТЕМЕ

Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию

Иран показал уничтожение беспилотника США

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Отметим, ранее нежелание проливать лишнюю кровь продемонстрировал Тегеран. Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал, что воздушное пространство страны нарушил не только беспилотник, но и американский патрульный самолет P8, на борту которого находились 35 человек.

"Мы могли его сбить, но не сделали этого", – заявил Амир Али Хаджизаде.

По его словам, перед Ираном стояла задача не обострять конфликт, а сделать предупреждение "американским террористическим силам". Отметим, американская сторона все равно отреагировала на потерю дрона крайне болезненно. Дональд Трамп назвал действия иранских военных, защищавших свое воздушное пространство, "очень большой ошибкой", передает РИА Новости.

Учитывая предыдущие события – инцидент в Оманском заливе и американские заявления о том, что в атаке на танкеры виноваты иранцы, – эксперты сочли, что не за горами перетекание конфликта в горячую фазу и начало открытых столкновений военных сил двух стран. Однако кризис, кажется, удалось разрешить без кровопролития.

Автор: Геннадий Куприянов21 июня 2019, 17:23

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
В Киеве признали независимость Донбасса

Шоу-бизнес

Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко
Жена поймала Прилучного в объятиях известной актрисы
"Вам это не идет!": молодящейся Успенской устроили травлю
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)

Юморист выложил ролик с горячими танцами
Шоу-бизнес

"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом

Поклонники прозрели и теперь буквально воспевают ее дар
Шоу-бизнес

"Опустившаяся женщина": Волочкова получила хлесткую пощечину

Танцовщицу спустили с небес на землю
Шоу-бизнес

Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову

Кома добила знаменитого продюсера

Гороскоп

Совет на выходные
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко

Фоторепортажи

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru