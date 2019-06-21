Иран показал уничтожение беспилотника США

Иран опубликовал видео уничтожения американского беспилотника, который, по данным Тегерана, нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Ранее стало известно, что Вашингтон собирался нанести ракетный удар по Ирану после инцидента с беспилотником. Атака была запланирована на сегодняшнее утро, но, как пишут американские СМИ, в последний момент Дональд Трамп передумал. Причины не уточняются.
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