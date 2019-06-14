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Политика

Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаку на два танкера с нефтью в Оманском заливе. Эксперты отмечают, что это больше похоже на американскую провокацию с целью развязать очередную войну на Ближнем Востоке.
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Ранним утром 13 июня два танкера с нефтью -Front Altair под флагом Норвегии и Kokuka Courageous под флагом Панамы – были атакованы группой неустановленных людей. Оба корабля должны были доставить черное золото в Японию. Примечательно, что атака произошла именно в тот момент, когда японский премьер-министр Синдзо Абэ прибыл с визитом в Тегеран. И именно Иран США обвинили в нападении на суда.

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Поверить в такое невероятное "стечение обстоятельств" решились немногие. В качестве доказательства правоты своей версии американская сторона предоставила видео крайне сомнительного качества, которое запечатлело небольшую лодку, команда которой снимает неразорвавшуюся мину с борта одного из танкеров.

Возникает вопрос, если атаку действительно организовали иранские военные, то зачем им, имея быстроходные и хорошо вооруженные катера, посылать на дело что-то, до степени смешения напоминающее рыбацкую шхуну. Да и по самому видео невозможно сказать ни когда оно снято, ни что именно запечатлело.

"Вся эта история очень грубая провокация", – цитирует Life.ru эксперта по Ближнему Востоку аспиранта Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Фархада Ибрагимова. Однако президент США Дональд Трамп решил еще больше удивить мировую общественность, озвучив более "убедительное" доказательство причастности Ирана к взрывам на танкерах.

Американский лидер заявил, что на взрывном устройстве было написано "Иран" крупными буквами, поэтому, когда стало ясно, что мина не сработает, от улик предпочли избавиться. "С ума сойти, Трамп разбомбит Иран, потому что на мине, которую закрепили на танкере было крупными буквами написано слово "ИРАН" (нет, это не шутка , это официальное заявление американского президента)", – на своей странице в Telegram прокомментировала выступление Дональда Трампа ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

"Они не хотели оставлять улик, но у них ничего не вышло, они не знали, что мы можем вести ночную съемку. Нет, это точно были иранцы", – добавил президент США.

"Никто в здравом уме таким доказательствам, конечно, не поверит. Но США, впрочем, не думают никому ничего доказывать. Они виновных уже назначили", – уверен Фархад Ибрагимов.

Многие эксперты уже вспомнили, что и раньше США доводилось развязывать войны из-за провокаций, подкрепленных весьма сомнительными доказательствами. Например, вторжение в Ирак в 2003 году началось с того, что во время выступления в ООН Колин Пауэлл, возглавлявший тогда американское внешнеполитическое ведомство, размахивал пробиркой с белым порошком.

Это должно было служить доказательством наличия у иракского режима оружия массового поражения. В результате, после разрушения страны, выяснилось, что все обвинения США были ложными.

Не менее богата история США инцидентами с кораблями, после которых начинались войны. Так, вторжение во Вьетнам произошло после столкновения северовьетнамских и американских морских сил в Тонкийском заливе. Причем повторная атака, которая и стала спусковым крючком вторжения, по мнению некоторых экспертов могла быть и вовсе выдуманной. Некоторые аналитики сочли, что США намеренно провоцировали оппонентов на агрессивные действия, чтобы заручиться формальным поводом для начала войны.

Да и испано-американская война 1898 года была начата после подрыва броненосца "Мэн" в Гаванской бухте. Обстоятельства и причины произошедшего доподлинно неизвестны до сих пор. Однако пресса в США возложила ответственность на произошедшее именно на Испанию, что и позволило Вашингтону начать боевые действия.

"Конечно нельзя не поражаться (и восхищаться) шаблонности американцев... Атака на корабль не пойми кого – и война", – отметил публицист Егор Холмогоров. По его мнению, именно эта работа в четком соответствии со сработавшим один раз сценарием как нельзя лучше доказывает, что за атакой на нефтяные танкеры стоят именно США.

О том, как найти истинного организатора провокации, рассказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. "Кто будет громче кричать "держите вора", тот и бенефициар", – цитирует его РИА ФАН. Если следовать этой логике, то все опять указывает на американское руководство.

Впрочем, есть и еще один вариант. Атаку могли устроить противники Ирана в регионе – Израиль или Саудовская Аравия. "Возможно, они именно таким образом хотят спровоцировать Соединенные Штаты на проведение той самой военной операции, целью которой может стать свержение нынешнего руководства Ирана и утрата им национального суверенитета", – озвучил версию ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Министерства иностранных дел России, Франции и Германии уже успели выступить с заявлениями, в которых обозначили необходимость проведения тщательного расследования инцидента в Оманском заливе. Уверенность своих американских коллег в виновности Ирана они, судя по всему, не разделяют.

Однако открытым остается вопрос, остановит ли это США. Раньше Вашингтону требовался только формальный повод для начала войны, если у него была сама потребность в ее проведении, напомнили аналитики.

Автор: Геннадий Куприянов14 июня 2019, 21:03

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