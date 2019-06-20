Не брат ты мне: Путин отказался общаться с Лукашенко
Информация об отказе Путина от поездки в Минск прошла во влиятельных Telegram-каналах. Впрочем, официального подтверждения из Кремля пока не было. Молчит и Лукашенко, который лично приглашал своего российского коллегу.
По имеющимся сведениям, вместо президента на церемонии открытия Игр будет присутствовать премьер-министр Дмитрий Медведев. Запланированы его переговоры с главой белорусского правительства Сергеем Румасом.
Отказ Путина от визита в Минск наглядно демонстрирует его отношение к Лукашенко в частности и белорусской проблематике в целом, пишет Telegram-канал "Мастер пера". По мнению автора, проведение Европейских игр в столице братской республики можно рассматривать в контексте заигрываний Батьки с Западом.
В свою очередь посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Бульба престолов" назвал решение российского лидера "небольшой сенсацией". По мнению авторов, Путин принял правильное решение.
Дело в том, поясняет "Бульба престолов", что присутствие президента России в Минске означало бы одобрение сближения Батьки с Западом. "Если это не отыграют назад, то это подтверждает, что Лукашенко попал в опалу, и Путин его более не считает ни другом, ни партнером", – полагают авторы.
В марте этого года на встрече с армянским послом белорусский лидер назвал российского коллегу "родным братом". Батька заверил, что в случае чего они будут вместе даже в самых трудных и опасных ситуациях.
Но последние события в отношениях двух стран и явная пробуксовка в строительстве Союзного государства говорят об обратном: у Путина и Лукашенко накопилось друг к другу немало претензий. Отказ президента России от визита в Минск может быть лишь вершиной огромного айсберга противоречий, большая часть которого украта от посторонних глаз.
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