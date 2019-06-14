Побежавший на Запад Лукашенко получил оплеуху от Трампа

Несмотря на старания президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми объятиями США и ЕС принимать его не хотят. Очередной удар "последнему диктатору Европы", как называют Батьку за рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп.



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