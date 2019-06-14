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Политика

Побежавший на Запад Лукашенко получил оплеуху от Трампа

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на старания президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми объятиями США и ЕС принимать его не хотят. Очередной удар "последнему диктатору Европы", как называют Батьку за рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп. 
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Глава Белого дома подписал указ о продлении санкций против Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Ограничительные меры будут действовать до середины июня 2020 года.

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Действия некоторых членов правительства Белоруссии подрывают демократический процесс в республике, нарушают права человека и угрожают национальной безопасности США, пояснил Трамп. Указ блокирует собственность и финансовые операции белорусских чиновников на территории Штатов, американским компаниям запрещены сделки с ними.

Санкции против Александра Лукашенко и его окружения были введены лидером США Джорджем Бушем – младшим в 2006 году после очередных президентских выборов в республике. Запад признал их "недемократичными". Помимо главы государства, в черном списке значится его старший сын Виктор, руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина, бывший министр юстиции Виктор Голованов и другие чиновники.

В ответ на санкции в 2008 году Минск ограничил штат американского посольства с 35 до пяти человек. Руководство диппредставительством было снижено до уровня временного поверенного.

Потепление в отношениях США и Белоруссии наметилось в начале 2019 года. В январе, спустя два месяца после переговоров Лукашенко с представителями американских аналитических центров, Минск снял ограничение на число американских дипломатов. На Западе такое решение назвали прорывным.

Через некоторое время Лукашенко пошел еще дальше и выступил за налаживание отношение с НАТО. По словам президента республики, Белоруссия не должна смотреть на Североатлантический альянс как на врага.

Автор: Иван Поляков14 июня 2019, 10:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это еще ничего! Вот плешивой кремлевской крысе и бежать-то некуда, вот и сидит в своей бункер-норе в Сочи. Параноик.
1

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