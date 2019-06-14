Побежавший на Запад Лукашенко получил оплеуху от Трампа
Глава Белого дома подписал указ о продлении санкций против Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Ограничительные
меры будут действовать до середины июня 2020 года.
Действия некоторых членов правительства Белоруссии подрывают демократический процесс в республике, нарушают права человека и угрожают национальной безопасности США, пояснил Трамп. Указ блокирует собственность и финансовые операции белорусских чиновников на территории Штатов, американским компаниям запрещены сделки с ними.
Санкции против Александра Лукашенко и его окружения были введены лидером США Джорджем Бушем – младшим в 2006 году после очередных президентских выборов в республике. Запад признал их "недемократичными". Помимо главы государства, в черном списке значится его старший сын Виктор, руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина, бывший министр юстиции Виктор Голованов и другие чиновники.
Уважая президента А.Г. Лукашенко, хочу сказать: он совершает стратегическую, фатальную ошибку, решив снять ограничение на численность персонала посольства США в Минске. Американцы его в итоге сдадут, как сдали Мубарака и Януковича.— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 11 января 2019 г.
В ответ на санкции в 2008 году Минск ограничил штат американского посольства с 35 до пяти человек. Руководство диппредставительством было снижено до уровня временного поверенного.
Потепление в отношениях США и Белоруссии наметилось в начале 2019 года. В январе, спустя два месяца после переговоров Лукашенко с представителями американских аналитических центров, Минск снял ограничение на число американских дипломатов. На Западе такое решение назвали прорывным.
Через некоторое время Лукашенко пошел еще дальше и выступил за налаживание отношение с НАТО. По словам президента республики, Белоруссия не должна смотреть на Североатлантический альянс как на врага.
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