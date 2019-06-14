Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане

Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, начал показывать свое истинное лицо. Придя во власть в образе "простого парня", глава государства, видимо, очень быстро распробовал ее на вкус и начал вести себя как все его предшественники: обманывать народ и не выполнять обещания.



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