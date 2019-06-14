Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 14 июня
Лента новостей
18:47
Самая старая британка скончалась в возрасте 112 лет
18:32
"За Киркорова пела без остановки!": неожиданное признание Вайкуле
18:15
Брошенная дочка Ольги Зарубиной бежит под венец
17:57
Под Воронежем на полигоне с боеприпасами произошел пожар
17:25
Украинцам грозит смертельная опасность из-за блокады Крыма
17:24
В Подмосковье байкер погиб из-за лося
16:56
Фестиваль "Дикая мята" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
16:46
"Скоро явно будет порно": бесстыжую Каменских разнесли за голый зад
16:23
Совет на выходные
16:22
Вечерняя программа форума "Завтра`к Шефа 2019"
16:20
"На кладбище много свободных мест": Собчак узнала о кошмарных угрозах Голунову
16:12
Под Москвой электричка насмерть сбила пенсионерку
15:59
"Божественные ножки!": оголившаяся Утяшева довела народ до экстаза
15:53
Долина и Чумаков определили победителя Emporio Music Fest
15:38
В Петербурге загорелся приют для животных
15:25
У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
15:15
В Башкирии в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
14:50
Стали известны причины конца света
14:46
Раньше Бузовой, Зеленского и Канделаки: хвастливая Собчак всех переплюнула
14:43
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
14:32
Российский университет транспорта предложил сотрудничество юнармейцам Москвы
14:11
Сторонники "ЕР" поддержали донорство костного мозга
14:09
Завсегдатай барахолок Киркоров успокаивает дочь после трагедии
14:06
Пенсионер в Подмосковье забил жену лопатой и отпилил ей голову
13:52
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года
13:47
Горячая Семенович взбудоражила публику своим бюстом
13:42
Россиянам запретят заводить крокодилов, лис и акул
13:35
"Пуритане могут спать спокойно": полуголая Брежнева обратилась к моралистам
13:27
Мужчина с ножом накинулся на прохожих в центре Москвы
13:03
"Чтобы она не отсвечивала": муж раскрыл секрет общения с Бородиной
12:59
В торговом центре Петербурга провалился пол
12:56
Лазарев сразу после свадьбы сбежал из страны с роскошным мужчиной
12:29
"Останется тяжелым инвалидом": Алибасову поставят искусственный пищевод
12:25
В Кузбассе женщина сыграла свадьбу, пока жених был без сознания
12:03
МКБ помогает лучшим технологическим стартапам
11:51
"Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат": Гузеева жестко послала атакующих ее попрошаек
11:50
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
11:44
Европа признала проект атомной станции "ВВЭР-ТОИ" безопасным и экономичным
11:38
Главные события Москвы
11:37
"Это стиль Малышевой": ведущую оправдали за высказывание о "детях‐кретинах"
11:28
"Тату все портит": Климову пристыдили за "полуголый" снимок
11:28
Молодая Пугачева и стягивающая трусы Собчак: Алибасов прятал в доме тонны компромата
10:52
Суд приговорил известную актрису к тюрьме после вечера с Путиным
10:46
Шепелев вручил результаты ДНК-теста предполагаемой дочери Карцева
10:28
Сыновей хоккеиста Соколова заподозрили в ритуальном убийстве матери
10:15
"Мама, конечно, во многом виновата": дочь Борисовой сделала неожиданное заявление
10:03
"Убей поджелудочную": Седокова призывает сесть на опасную диету
09:38
Родители Началовой бросились к психологам перед дележкой наследства
09:31
Звезда сериала "Богатые тоже плачут" проиграла борьбу с раком
09:27
"Я обещала вам сюрприз": беспардонная Гагарина разделась до трусов
09:02
Сын увозит Бари Алибасова за границу
08:57
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
08:36
Ушел в монастырь: сломленного Зверева нашли в крошечной келье
08:17
"Неадекват!": Собчак сунула нос в громкий скандал на Первом канале
06:22
"Всего 40 метров": Богомолов показал Собчак дорогое сердцу место
04:16
Дочь Толкалиной и Кончаловского сразила наповал новым имиджем
02:04
"Картофельный мешок": толстушку из "Дома-2" закармливают на убой (видео)
00:21
Питт перестал следить за собой после развода с Джоли
22:32
Названы самые дорогие футболисты
22:18
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
21:52
Друзья и коллеги: стали известны подробности об избраннице Лазарева
21:27
В московском супермаркете младенца завалило банками
21:20
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
21:18
Народная дипломатия: назван способ спасения планеты
21:15
"Кретины": Малышева втянула Первый канал в скандал с детьми-аутистами
20:46
В Петербурге люди застряли на экстремальном аттракционе
20:13
Беркова полностью обнажилась на светском мероприятии
19:49
Жену известного хоккеиста нашли мертвой
19:44
Довольная Шукшина показала округлившийся живот
19:11
"Спать будем вместе": Билан публично поцеловал "бородатую леди"
19:06
В столице электричка насмерть сбила двух человек
18:48
Орбакайте разгромили за неуважение к российскому флагу
18:12
Звезда сериала "Секс в большом городе" умерла в возрасте 94 лет
17:59
Жителя Подмосковья жестоко избили из-за телефона
17:06
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
16:54
"Завязывай с алкоголем!": подурневшего рыжего из "Иванушек" перестали узнавать
16:43
Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности
16:23
В Подмосковье пьяная ссора родственников переросла в поножовщину
16:22
Продюсеры именитых мировых фестивалей едут на "Дикую Мяту"
16:21
Актриса Екатерина Директоренко с размахом отметила премьеру сериала "Толя-Робот"
16:14
Истощенные Кокорин и Мамаев взмолились о пощаде
16:12
Ядерный щит Путина довел Запад до истерики
16:08
Победители "Диктанта Победы" получат льготы при поступлении в вузы
15:51
Экс-ведущий MTV впал в кому
15:47
"Помойные крысы!": Водонаева взорвалась из-за очередной сплетни
15:28
Киев готовит раздел Украины
15:23
Национальное шоу России "Кострома" снова в Москве
15:21
В Башкирии грузовик раздавил маленького ребенка
15:14
Как ухаживать за жирной кожей летом
14:57
"Куколка!": роскошная Цымбалюк-Романовская на Первом канале сразила наповал
14:56
Чулпан Хаматова не узнает себя после съемок в "Докторе Лизе"
14:55
Завистливый Лукашенко устроил сеанс публичного унижения
14:35
Путин отправил в отставку двух генералов МВД из-за дела Голунова
14:34
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
14:23
Кабаева показала родившегося малыша
14:09
Очнувшийся Алибасов стал жертвой дерзкого мошенника
13:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года
13:42
Шепелев пожаловался на отбившегося от рук сына
13:37
На юге Москвы дерзко ограбили банк
13:28
Извержение вулкана: названа причина обрушения на Крымском мосту
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
Молодая мама возбудила сотню тысяч поклонников
Кирилл Андреев из "Иванушек" держит сына в ежовых рукавицах
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
Андрей Чернов (гонщик): Русские боятся мотоспорта
Стало известно о связи Меган Маркл с известным актером
Политика

Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, начал показывать свое истинное лицо. Придя во власть в образе "простого парня", глава государства, видимо, очень быстро распробовал ее на вкус и начал вести себя как все его предшественники: обманывать народ и не выполнять обещания. 
прочитано 984 раза

Своих избирателей Зеленский начал разочаровывать сразу после избрания. Многие жители юго-восточной Украины доверились актеру в надежде, что он сможет восстановить отношения с Москвой. Вместо этого юморист опустился до хамства в адрес Владимира Путина.

ПО ТЕМЕ

Зеленский вляпался в грязный скандал с коррупцией

Раскрыта страшная тайна Зеленского

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Впрочем, хороших отношений непосредственно с российским лидером Зеленский не обещал. В конце концов, поправить связи между Киевом и Москвой можно и без личной симпатии президентов друг к другу, было бы желание.

Зато в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что будет ездить на работу на велосипеде, как сыгранный им президент Украины Василий Голобородько – главный герой нашумевшего сериала "Слуга народа". В конце марта на одном из избирательных участков в Киеве актер расписал преимущества "двухколесного друга" и заявил, что может добираться на нем до работы.

"Да, а почему нет? Во-первых, это удобно", – заявил тогда Зеленский.

Образ президента на велосипеде идеально вписывался в имидж "простого парня", который политтехнологи юмориста продвигали на протяжении избирательной кампании в противовес заскорузлым чиновникам. Но оказалось, что Зеленский сам очень быстро превращается в того, кого во время выборов нещадно критиковал.

В окружении президента объявили, что ездить на работу на велосипеде глава государства не собирается. "Сейчас не та ситуация в стране, когда президент может позволить себе ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что президент и любые другие политики должны быть проще, ближе к народу", – заявил первый замглавы администрации Зеленского Юрий Костюк.

Примечательно, что Костюк был одним из сценаристов "Слуги народа". По его словам, в 2015 году, когда вышел первый сезон сериала, никто не думал, что Зеленский станет президентом.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Кадр youtube.com

Напомним, инаугурация бывшего актера прошла 20 мая. Одним из первых решений нового главы государства стал роспуск Верховной рады. Кроме того, Зеленский вступил в заочную полемику с Владимиром Путиным по поводу выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик.
Автор: Иван Поляков14 июня 2019, 18:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Чудовищный обман - это такие хайповые заголовки.
Гость
Ответить
Пилигрим
АВАТАР АНТИХРИСТА... Путин назначил Москву местом развития технологий мирового господства
Путин призывает к активному продвижению банковской цифровизации во всех сферах жизни граждан.

Он поручил правительству рассмотреть совместно с мэрией Москвы и Сбербанком вопрос о создании в столице территории для внедрения технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом вчера сообщила пресс-служба Кремля.

На территории столицы будут устанавливаться экспериментальный правовой режим и создаваться необходимые условия для развития цифровых технологий, говорится в перечне поручений главы государства.

О результатах работы президенту должно быть доложено до 30 ноября текущего года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее в Москве было анонсировано появление таких инновационных проектов, как крупнейшая в мире система распознавания лиц и технологии связи пятого поколения. А мэр столицы был удостоен наград за успешное внедрение проекта «Московская электронная школа»...

Кстати, в конце 2018 года в ходе общения с ярославскими школьниками Владимир Путин признавался, что его «захватывает» тема искусственного интеллекта и... генетики (вспомним документ от 22 апреля 2019 г. «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы»). По словам президента, создание монополии в сфере (ИИ) принесет ее обладателю мировое господство.

Стала известна даже примерная дата «захвата» президента темой цифровизации. Об этом рассказал журналистам в июне 2017 года первый вице-премьер Шувалов в кулуарах ПМЭФ: «Недавно было совещание главы государства с министрами... Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим».

Разговоры на тему цифровизации в России идут с конца 2016 года, когда Владимир Путин поручил правительству совместно с администрацией президента разработать и утвердить до 1 июня 2017 года программу «Цифровая экономика».

Похоже, теперь тема будет «захватывать» всё больше наших граждан, верящих не Божией Церкви, а достижениям мирового господства через искусственный интеллект.
Сегодня, 18:10 Просмотров: 14
(Взято с сайта МОСКВА 3 РИМ - 4 РИМА НЕ БУДЕТ!!!)
<цензура>

П.С.
Повесят горожане скоро приспешника дьявола путина за ноги как Муссолини.
Аминь

28 апреля 1945 года Италия Казнь фашистских лидеров 14 трупов были повешены Муссолини
<цензура>=tfeg1AsjeDE

Малену избивают и бреют на лысо за связь с немцами - "Малена" отрывок из фильма +18
<цензура>=9k52hCLupJ4

Julia 4 месяца назад
Вот поэтому я и ненавижу баб. Ведьмы проклятые
Ответить 28

Aleksandra Vorobiova 7 месяцев назад
Прекрасная актриса, наверное одна из лучших ее ролей
Ответить 43

П.С.
БЛАГОСЛОВЛЯЮ КАЗНЬ ПУТИНСКОГО ОПГ
Ваш Царь ВСЕЯ РУСИ!+!+!
Аминь

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ ВСЕХ КАЗНЯТ
Пророчества Преподобного Серафима Саровского
(Серафим Саровский пред своей смертью говорил Мотовилову о своем видении России в наше время: "Не захотят через слюну, будет им через понос кровавый"). Преподобный Серафим Саровский еще в 1832 году предсказал всеобщий бунт ... В декабре 1916 года Государыня посетила в Новгороде Десятинный монастырь. Старица Мария, которая уже много лет лежала в тяжелых веригах, протянула к ней высохшие руки и произнесла: «Вот идет Мученица – Царица Александра», обняла ее и благословила. Блаженная Паша Саровская перед своей смертью в 1915 году все клала земные поклоны перед портретом Государя. «Он выше всех царей будет», - говорила она. А на смертном одре кричала: "Царь, сам отрекись от престола!"

м. Елизавета сказала:
— Вы видели, батюшка, сон, а я Вам расскажу его значение. В ближайшее время наступят события, от которых сильно пострадает наша Русская Церковь, которую Вы видели горящей и гибнущей. На второй картине — портрет моей сестры. Белые лилии, заполнившие портрет, говорят о том, что жизнь ее будет покрыта славой мученической кончины. Третья картина — Архангел Михаил с огненным мечом — говорит о том, что Россию ожидают большие бедствия. Четвертая картина — молящийся на камне преподобный Серафим — обещает России особую молитвенную защиту преподобного Серафима».

Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца Земле Русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки благочестия христианского... У нас вера Православная, Церковь, не имеющая никакого порока. Ради сих добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие - сих врата адовы не одолеют. Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе...
Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату Христовой Веры - Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея преждевременный жизни взять и затем во утверждение догмата Воскресения воскресить, и воскрешение мое будет яко воскрешение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние.

О (грядущем) Государе же не пекись, Его Господь сохранит, Он в душе христианин, чего не могут про себя сказать иные даже из духовных великих особ. Велик был Государь Император Петр I Алексеевич, за что Великим и Отцом Отечества справедливо наречен, а по вере в Господа (грядущий Государь) и соравнен (с Петром Великим) быть не может; сами разсудите, Петр Великий жил во времена такие, когда и одним взглядом дорожили царским первейшие боляре как Милостию Божиею и все безмолвно Царю покорялись, так Ему было легко управляться, а ныне не тот народ уже стал. Вот ею то (верою в Господа) Он (грядущий Русский Царь-победитель антихриста) и выше Петра Великого, за нелицемерную Веру Его Православную и поможет Ему Бог во всем и возвеличит во дни Его так Россию над всеми врагами ея, что Она станет превыше всех царств земных и не только нам у иностранцев уже не придется учиться ни чему, а еще и им доведется бывать в нашей Земле Русской да учится у нас и Вере Православно-христианской и жизни благочестивой по этой вере.

А много-много будет сначала до того всякого горя Государю и не однократно станут искать Его освященной Богу главы и живота царской фамилии, но Господь всегда будет защищать и Его и весь августейший Царский Дом Его, праведника ради единого целый род спасается, что речет триех ради, а в Его Государевом роду посмотритека, сколько святых мощей от Его венценосной плоти и крови, мню, что не один десяток Угодников Божиих, так все они молитвенники за род Его и Его священную особу Императорскую, вот хотя бы Государь Император Павел Петрович как любил церковь святую, как чтил святые уставы ея и сколько делал для блага ея, не многие из Царей Русских подобно Ему послужили Церкви Божией, а Его Императорскому Величеству (грядущему Государю) и еще гораздо более поможет зделать Господь и для Церкви Святой Православной нашей и единой во всей вселенной истинной -непорочно Апостольской Вселенской Церкви Христовой, но до этого еще много должно будет горя и Государю и Земле Русской перенести.

Когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда, ваше боголюбие, усердие Ваше по Боге и ко времени – и Господь поможет правому делу – ставших за Государя и Отечество и Святую Церковь нашу - а Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него (грядущего Государя), за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской – но не столько и тут крови прольется, сколько тогда как когда правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут то еще более прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя очистительная кровь <цензура> после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог Помазанного Своего Давида раба Своего Мужа по сердцу Своему, Благочестивейшего Государя Императора. Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над Землею Русскою.

Перед концом времен Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское — Гога Магога, пред которым в трепете все народы будут». И всё это, всё верно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрёкший о нём (последнем Русском Царе) и его грозном владычестве над землёю[24]. Соединёнными силами России и других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией,[25] и Россия соединёнными силами со многими другими государствами возьмёт Вену, а за домом Габсбургов останется около 7 миллионов коренных венцев, и там устроится территория Австрийской империи. ранции за её любовь к Богородице - Св. Мадонне - дастся до семнадцати миллионов французов со столицей городом Реймсом, а Париж будет совершено уничтожен. Дому Наполеонидов дастся Сардиния, Корсика и Савойя.[26] Неизменный счет войны всемирной и русской будет 10 лет...

Всё то, что носит название «декабристов», «реформаторов» и, словом, принадлежит к «бытоулучшительной партии», есть истинное антихристианство на земле, которое, развиваясь, приведёт к разрушению христианства на земле, и отчасти Православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими землями славянскими и составит громадный народный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные.
Когда Империя Русская получит сто восемьдесят миллионов в своё владение должно ожидать явления Антихриста.
<цензура> ты бесноватый сам то хоть понял что написал . Сходи к психиатру проверься
Пилигрим
Ответить
АВАТАР АНТИХРИСТА... Путин назначил Москву местом развития технологий мирового господства
Путин призывает к активному продвижению банковской цифровизации во всех сферах жизни граждан.

Он поручил правительству рассмотреть совместно с мэрией Москвы и Сбербанком вопрос о создании в столице территории для внедрения технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом вчера сообщила пресс-служба Кремля.

На территории столицы будут устанавливаться экспериментальный правовой режим и создаваться необходимые условия для развития цифровых технологий, говорится в перечне поручений главы государства.

О результатах работы президенту должно быть доложено до 30 ноября текущего года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее в Москве было анонсировано появление таких инновационных проектов, как крупнейшая в мире система распознавания лиц и технологии связи пятого поколения. А мэр столицы был удостоен наград за успешное внедрение проекта «Московская электронная школа»...

Кстати, в конце 2018 года в ходе общения с ярославскими школьниками Владимир Путин признавался, что его «захватывает» тема искусственного интеллекта и... генетики (вспомним документ от 22 апреля 2019 г. «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы»). По словам президента, создание монополии в сфере (ИИ) принесет ее обладателю мировое господство.

Стала известна даже примерная дата «захвата» президента темой цифровизации. Об этом рассказал журналистам в июне 2017 года первый вице-премьер Шувалов в кулуарах ПМЭФ: «Недавно было совещание главы государства с министрами... Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим».

Разговоры на тему цифровизации в России идут с конца 2016 года, когда Владимир Путин поручил правительству совместно с администрацией президента разработать и утвердить до 1 июня 2017 года программу «Цифровая экономика».

Похоже, теперь тема будет «захватывать» всё больше наших граждан, верящих не Божией Церкви, а достижениям мирового господства через искусственный интеллект.
Сегодня, 18:10 Просмотров: 14
(Взято с сайта МОСКВА 3 РИМ - 4 РИМА НЕ БУДЕТ!!!)
<цензура>

П.С.
Повесят горожане скоро приспешника дьявола путина за ноги как Муссолини.
Аминь

28 апреля 1945 года Италия Казнь фашистских лидеров 14 трупов были повешены Муссолини
<цензура>=tfeg1AsjeDE

Малену избивают и бреют на лысо за связь с немцами - "Малена" отрывок из фильма +18
<цензура>=9k52hCLupJ4

Julia 4 месяца назад
Вот поэтому я и ненавижу баб. Ведьмы проклятые
Ответить 28

Aleksandra Vorobiova 7 месяцев назад
Прекрасная актриса, наверное одна из лучших ее ролей
Ответить 43

П.С.
БЛАГОСЛОВЛЯЮ КАЗНЬ ПУТИНСКОГО ОПГ
Ваш Царь ВСЕЯ РУСИ!+!+!
Аминь

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ ВСЕХ КАЗНЯТ
Пророчества Преподобного Серафима Саровского
(Серафим Саровский пред своей смертью говорил Мотовилову о своем видении России в наше время: "Не захотят через слюну, будет им через понос кровавый"). Преподобный Серафим Саровский еще в 1832 году предсказал всеобщий бунт ... В декабре 1916 года Государыня посетила в Новгороде Десятинный монастырь. Старица Мария, которая уже много лет лежала в тяжелых веригах, протянула к ней высохшие руки и произнесла: «Вот идет Мученица – Царица Александра», обняла ее и благословила. Блаженная Паша Саровская перед своей смертью в 1915 году все клала земные поклоны перед портретом Государя. «Он выше всех царей будет», - говорила она. А на смертном одре кричала: "Царь, сам отрекись от престола!"

м. Елизавета сказала:
— Вы видели, батюшка, сон, а я Вам расскажу его значение. В ближайшее время наступят события, от которых сильно пострадает наша Русская Церковь, которую Вы видели горящей и гибнущей. На второй картине — портрет моей сестры. Белые лилии, заполнившие портрет, говорят о том, что жизнь ее будет покрыта славой мученической кончины. Третья картина — Архангел Михаил с огненным мечом — говорит о том, что Россию ожидают большие бедствия. Четвертая картина — молящийся на камне преподобный Серафим — обещает России особую молитвенную защиту преподобного Серафима».

Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца Земле Русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки благочестия христианского... У нас вера Православная, Церковь, не имеющая никакого порока. Ради сих добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие - сих врата адовы не одолеют. Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе...
Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату Христовой Веры - Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея преждевременный жизни взять и затем во утверждение догмата Воскресения воскресить, и воскрешение мое будет яко воскрешение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние.

О (грядущем) Государе же не пекись, Его Господь сохранит, Он в душе христианин, чего не могут про себя сказать иные даже из духовных великих особ. Велик был Государь Император Петр I Алексеевич, за что Великим и Отцом Отечества справедливо наречен, а по вере в Господа (грядущий Государь) и соравнен (с Петром Великим) быть не может; сами разсудите, Петр Великий жил во времена такие, когда и одним взглядом дорожили царским первейшие боляре как Милостию Божиею и все безмолвно Царю покорялись, так Ему было легко управляться, а ныне не тот народ уже стал. Вот ею то (верою в Господа) Он (грядущий Русский Царь-победитель антихриста) и выше Петра Великого, за нелицемерную Веру Его Православную и поможет Ему Бог во всем и возвеличит во дни Его так Россию над всеми врагами ея, что Она станет превыше всех царств земных и не только нам у иностранцев уже не придется учиться ни чему, а еще и им доведется бывать в нашей Земле Русской да учится у нас и Вере Православно-христианской и жизни благочестивой по этой вере.

А много-много будет сначала до того всякого горя Государю и не однократно станут искать Его освященной Богу главы и живота царской фамилии, но Господь всегда будет защищать и Его и весь августейший Царский Дом Его, праведника ради единого целый род спасается, что речет триех ради, а в Его Государевом роду посмотритека, сколько святых мощей от Его венценосной плоти и крови, мню, что не один десяток Угодников Божиих, так все они молитвенники за род Его и Его священную особу Императорскую, вот хотя бы Государь Император Павел Петрович как любил церковь святую, как чтил святые уставы ея и сколько делал для блага ея, не многие из Царей Русских подобно Ему послужили Церкви Божией, а Его Императорскому Величеству (грядущему Государю) и еще гораздо более поможет зделать Господь и для Церкви Святой Православной нашей и единой во всей вселенной истинной -непорочно Апостольской Вселенской Церкви Христовой, но до этого еще много должно будет горя и Государю и Земле Русской перенести.

Когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда, ваше боголюбие, усердие Ваше по Боге и ко времени – и Господь поможет правому делу – ставших за Государя и Отечество и Святую Церковь нашу - а Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него (грядущего Государя), за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской – но не столько и тут крови прольется, сколько тогда как когда правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут то еще более прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя очистительная кровь <цензура> после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог Помазанного Своего Давида раба Своего Мужа по сердцу Своему, Благочестивейшего Государя Императора. Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над Землею Русскою.

Перед концом времен Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское — Гога Магога, пред которым в трепете все народы будут». И всё это, всё верно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрёкший о нём (последнем Русском Царе) и его грозном владычестве над землёю[24]. Соединёнными силами России и других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией,[25] и Россия соединёнными силами со многими другими государствами возьмёт Вену, а за домом Габсбургов останется около 7 миллионов коренных венцев, и там устроится территория Австрийской империи. ранции за её любовь к Богородице - Св. Мадонне - дастся до семнадцати миллионов французов со столицей городом Реймсом, а Париж будет совершено уничтожен. Дому Наполеонидов дастся Сардиния, Корсика и Савойя.[26] Неизменный счет войны всемирной и русской будет 10 лет...

Всё то, что носит название «декабристов», «реформаторов» и, словом, принадлежит к «бытоулучшительной партии», есть истинное антихристианство на земле, которое, развиваясь, приведёт к разрушению христианства на земле, и отчасти Православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими землями славянскими и составит громадный народный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные.
Когда Империя Русская получит сто восемьдесят миллионов в своё владение должно ожидать явления Антихриста.
<цензура>
1

Популярные темы форума

Политика

Раскрыта страшная тайна Зеленского
Лукашенко покинул Белоруссию после сообщений о перевороте
В кольце врагов: на Украине ждут вторжения из Белоруссии и Приднестровья
Порошенко готовится к аресту в июне

Шоу-бизнес

"За Киркорова пела без остановки!": неожиданное признание Вайкуле
Брошенная дочка Ольги Зарубиной бежит под венец
Россияне взбудоражены редким снимком Алентовой с дочерью
"Вилку в глаз воткну": Тодоренко ошеломили дерзкие проститутки

Проишествия

Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой

Lifestyle

Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Я обещала вам сюрприз": беспардонная Гагарина разделась до трусов

Артистка выполнила свое обещание
Lifestyle

Фестиваль "Дикая мята" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников

Шоу-бизнес

"Мама, конечно, во многом виновата": дочь Борисовой сделала неожиданное заявление

Телеведущая долго не могла найти общий язык с наследницей
Шоу-бизнес

Суд приговорил известную актрису к тюрьме после вечера с Путиным

Детали судебного решения

Гороскоп

Совет на выходные
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
Плевал на здоровье: сделано шокирующее заявление о смерти участника шоу "Голос"
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"
Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
Найдена живая кукла Барби
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии

Спорт

Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
Медведева опозорилась на всю страну
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru