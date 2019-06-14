Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане
Своих избирателей Зеленский начал разочаровывать сразу после
избрания. Многие жители юго-восточной Украины доверились актеру в надежде, что
он сможет восстановить отношения с Москвой. Вместо этого юморист опустился до
хамства в адрес Владимира Путина.
Впрочем, хороших отношений непосредственно с российским лидером Зеленский не обещал. В конце концов, поправить связи между Киевом и Москвой можно и без личной симпатии президентов друг к другу, было бы желание.
Зато в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил, что будет ездить на работу на велосипеде, как сыгранный им президент Украины Василий Голобородько – главный герой нашумевшего сериала "Слуга народа". В конце марта на одном из избирательных участков в Киеве актер расписал преимущества "двухколесного друга" и заявил, что может добираться на нем до работы.
"Да, а почему нет? Во-первых, это удобно", – заявил тогда Зеленский.
Образ президента на велосипеде идеально вписывался в имидж "простого парня", который политтехнологи юмориста продвигали на протяжении избирательной кампании в противовес заскорузлым чиновникам. Но оказалось, что Зеленский сам очень быстро превращается в того, кого во время выборов нещадно критиковал.
В окружении президента объявили, что ездить на работу на велосипеде глава государства не собирается. "Сейчас не та ситуация в стране, когда президент может позволить себе ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что президент и любые другие политики должны быть проще, ближе к народу", – заявил первый замглавы администрации Зеленского Юрий Костюк.
Примечательно, что Костюк был одним из сценаристов "Слуги народа". По его словам, в 2015 году, когда вышел первый сезон сериала, никто не думал, что Зеленский станет президентом.
Напомним, инаугурация бывшего актера прошла 20 мая. Одним из первых решений нового главы государства стал роспуск Верховной рады. Кроме того, Зеленский вступил в заочную полемику с Владимиром Путиным по поводу выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик.
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