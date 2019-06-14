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Политика

Зеленский вляпался в грязный скандал с коррупцией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев вылетел из списка партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", с которым та шла на досрочные выборы в Верховную раду. Политик оказался замешан в коррупционных преступлениях и невольно втянул в скандал самого главу государства.
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Сомнительное прошлое Юрия Гусева стало прекрасной возможностью втянуть в коррупционный скандал и самого Владимира Зеленского. То, что политик исключен из списка партии "Слуга народа", не означает, что он перестал быть членом команды президента Украины, заявила депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Она намекнула, что Владимир Зеленский собрал вокруг себя политиков с весьма сомнительной репутацией. "Почему Зеленский так апеллирует к досрочным выборам? Проблема в том, что если выборы сейчас дотянуть до осени, из его "списка 100" не останется никого. Придется всех снимать", – цитирует портал "Обозреватель" народную избранницу. Единственная причина, по которой кандидаты по-прежнему претендуют на места в парламенте, уверена она, это то, что об их делах пока не известно широкой общественности.

По поводу самого Юрия Гусева у Татьяны Черновол сомнений нет. "Этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – заявила она. "По топливу мы его за руку поймали – 130 миллионов. Кстати, мы их вернули государству. По питанию в армии – 190 миллионов. И по квартирам поймали с самого начала. Но, к сожалению, сорвалась вся программа, поскольку квартиры не были куплены", – добавила Черновол.

Таким образом, в окружении Владимира Зеленского оказался по меньшей мере один человек, плотно связанный с коррупционным скандалом. Оппозиция попытается воспользоваться этим шансом, чтобы выставить коррупционерами всех соратников президента и уже на этом основании обвинить его самого в воровстве и других грехах.

Автор: Геннадий Куприянов14 июня 2019, 13:41
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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