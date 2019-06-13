Путин прилюдно унизил распустившего язык Зеленского

Украинские элиты не смогут помешать восстановлению отношений двух братских народов, уверен президент России Владимир Путин. Глава Незалежной Владимир Зеленский в таких раскладах явно лишний. Бывшего комика, успевшего сделать ряд хамских высказываний в адрес Москвы, в Кремле, по всей видимости, считают очередной неприятной помехой.



О взаимодействии с Украиной глава российского государства рассказал в интервью телеканалу "МИР". По его словам, отношения между двумя странами будут "неизбежно восстановлены". "Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", – сказал Владимир Путин.



По его словам, украинские политические элиты ставили во главу угла личную выгоду и сохранение нажитых за счет народа капиталов, которые затем были выведены за рубеж. Отсюда у них такая любовь к Западу, предположил российский лидер.

Он выразил надежду, что Владимир Зеленский быстро адаптируется к президентской работе. Однако на это обычно требуется немало времени, добавил российский лидер.

Путин: Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может такого быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду. Но новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений pic.twitter.com/gxS4aXZPEJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2019 г.

Отношения у политиков не заладились сразу. После победы на выборах актер озвучил резкие высказывания в адрес России и ее президента. Нервную реакцию Зеленского вызвало решение Путина выдать паспорта жителям Донбасса. Юморист заявил, что желать российский документ могут только подвергшиеся пропаганде люди.

Отметился он и на недавней встрече с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе. Новый лидер Незалежной уверен: вступление Украины в Евросоюз станет "смертью российского имперского проекта".

По его словам, членство в ЕС – гарантия благосостояния украинцев и экономического роста страны. При этом Зеленский полагает, что пример его страны станет стимулом для "демократических перемен" в России.