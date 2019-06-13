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Политика

Раскрыта страшная тайна Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Еще во время предвыборной гонки и уже после завершения голосования многие эксперты высказывали мнение, что превращение Владимира Зеленского из актера юмористического жанра в политика высшего ранга было проектом влиятельного предпринимателя Игоря Коломойского. Однако теперь поступки и заявления бывшего шоумена позволяют прийти к выводу, что реальность оказалась несколько сложнее.
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Игорь Коломойский известен на Украине как один из самых влиятельных предпринимателей. Даже когда он возглавил Днепропетровскую область, то руководил он ей как одним из своих предприятий.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

И Владимир Зеленский воспринимался многими как очередной его проект. Однако, говоря языком метафор, оказалось, что это не просто фирма, а акционерное общество. "И контрольный пакет 50% + 1 акция принадлежит американцам", – раскрыл украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Ukrlife страшную тайну Владимира Зеленского.

Этот факт, отметил эксперт, легко объясняет, почему при такой различной риторике и основанном на противопоставлении старой власти имидже новый президент Украины проводит политику, словно у руля остался Петр Порошенко. Разгадка проста – сменилась лишь "вывеска", а на самом деле внешнюю политику, безопасность, экономику и целый ряд других жизненно важных для Украины сфер по-прежнему контролируют США.

И невероятно высокая народная поддержка, которой мог похвастаться Владимир Зеленский в самом начале своего пути в мире большой политики, будет неизбежно снижаться. "У Зеленского чудесно понимают, что его рейтинги ситуативные, и, начиная с осени, он начнет их терять", – цитирует издание "Политнавигатор" Константина Бондаренко.

Эксперт объясняет это просто. Дескать, до вступления в должность Владимир Зеленский был политиком лишь виртуально. У него не было никакой программы и люди голосовали за него в знак протеста, с надеждой на изменения, просто от усталости из-за старых лиц. Неудивительно, что теперь каждый шаг президента отворачивает от него все новых и новых людей.

"На востоке Украины видят, что он во внешней политике повторяет все, что говорил Порошенко – такой же евроатлантист, такая же марионетка США, такой же западник, критикует Россию", – заметил Бондаренко. "На западе Украины в нем начинают видеть другие тенденции: он окружает себя людьми Коломойского, делает заявления, которые можно расценивать как государственную измену, и так далее", – добавил он.

Владимир Зеленский умудрился потерять поддержку даже тех людей, которым плевать на глобальное направление политики – ориентироваться на Запад или Восток, которые согласны на любой вариант развития событий, лишь бы в стране сохранилась стабильность. Однако затянувшийся конфликт президента с парламентом показал, что глава государства фактически ничего не может. Это тоже ослабляет его позиции.

Однако какой бы скандал с Владимиром Зеленским не произошел, просто так согнать с политической арены Украины его будет нельзя. Во-первых, на его стороне всегда будут ресурсы Игоря Коломойского, считают сторонники тесной связи политика с предпринимателем. Во-вторых, вторят им сторонники "американской версии", массированную поддержку ему окажут и США.

Автор: Геннадий Куприянов13 июня 2019, 21:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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