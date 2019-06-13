Раскрыта страшная тайна Зеленского

Еще во время предвыборной гонки и уже после завершения голосования многие эксперты высказывали мнение, что превращение Владимира Зеленского из актера юмористического жанра в политика высшего ранга было проектом влиятельного предпринимателя Игоря Коломойского. Однако теперь поступки и заявления бывшего шоумена позволяют прийти к выводу, что реальность оказалась несколько сложнее.

Игорь Коломойский известен на Украине как один из самых влиятельных предпринимателей. Даже когда он возглавил Днепропетровскую область, то руководил он ей как одним из своих предприятий.

И Владимир Зеленский воспринимался многими как очередной его проект. Однако, говоря языком метафор, оказалось, что это не просто фирма, а акционерное общество. "И контрольный пакет 50% + 1 акция принадлежит американцам", – раскрыл украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Ukrlife страшную тайну Владимира Зеленского.

Этот факт, отметил эксперт, легко объясняет, почему при такой различной риторике и основанном на противопоставлении старой власти имидже новый президент Украины проводит политику, словно у руля остался Петр Порошенко. Разгадка проста – сменилась лишь "вывеска", а на самом деле внешнюю политику, безопасность, экономику и целый ряд других жизненно важных для Украины сфер по-прежнему контролируют США.

Не надо думать, что Коломойский - Зеленский действуют в политическом вакууме. За ними Вашингтон. А у этих ребят план есть всегда. https://t.co/wQcHpsJgjj — Николай Стариков (@nstarikov) 5 мая 2019 г.

И невероятно высокая народная поддержка, которой мог похвастаться Владимир Зеленский в самом начале своего пути в мире большой политики, будет неизбежно снижаться. "У Зеленского чудесно понимают, что его рейтинги ситуативные, и, начиная с осени, он начнет их терять", – цитирует издание "Политнавигатор" Константина Бондаренко.

Эксперт объясняет это просто. Дескать, до вступления в должность Владимир Зеленский был политиком лишь виртуально. У него не было никакой программы и люди голосовали за него в знак протеста, с надеждой на изменения, просто от усталости из-за старых лиц. Неудивительно, что теперь каждый шаг президента отворачивает от него все новых и новых людей.

Зеленский в Конституционном суде привел сейчас убедительное юридическое обоснование роспуска Верховной Рады: мол, доверие к ней у населения составляет всего 4%. И ушел.

Надо вспомнить этот довод, когда уровень доверия к самому Зеленскому упадет до уровня плинтуса. Не забудьте — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 11 июня 2019 г.

"На востоке Украины видят, что он во внешней политике повторяет все, что говорил Порошенко – такой же евроатлантист, такая же марионетка США, такой же западник, критикует Россию", – заметил Бондаренко. "На западе Украины в нем начинают видеть другие тенденции: он окружает себя людьми Коломойского, делает заявления, которые можно расценивать как государственную измену, и так далее", – добавил он.

Владимир Зеленский умудрился потерять поддержку даже тех людей, которым плевать на глобальное направление политики – ориентироваться на Запад или Восток, которые согласны на любой вариант развития событий, лишь бы в стране сохранилась стабильность. Однако затянувшийся конфликт президента с парламентом показал, что глава государства фактически ничего не может. Это тоже ослабляет его позиции.

Похоже, Зеленский определился со своим главным противником, можно сказать даже - врагом.

Это - Верховная Рада Украины.

Кто бы там не сидел, но Рада - это орган избранный народом. Но именно ей Зеленский бросает обвинения в "пробивании дна".

А из блиндажа достают трупы воинов... — Андрій Шумило (@andykrim65) 8 июня 2019 г.

Однако какой бы скандал с Владимиром Зеленским не произошел, просто так согнать с политической арены Украины его будет нельзя. Во-первых, на его стороне всегда будут ресурсы Игоря Коломойского, считают сторонники тесной связи политика с предпринимателем. Во-вторых, вторят им сторонники "американской версии", массированную поддержку ему окажут и США.