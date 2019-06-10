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Политика

Шокирующие подробности драки Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Напряжение между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, кажется, возникло сразу – оба вступили в заочную перепалку. В окружении нового главы Незалежной сделали откровенное заявление и рассказали о драке между лидерами. 
прочитано 2339 раз

С шокирующими подробностями в прямом эфире на телевидении выступил соратник Владимира Зеленского по "95-му кварталу", юморист Евгений Кошевой. Речь зашла о Донбассе и Крыме, которые новая украинская власть продолжает считать "оккупированными территориями".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Актер призвал поговорить на эту тему с российской стороной "по-мужски". По его словам, лидер Незалежной мог бы решить вопрос с Владимиром Путиным силой. "Можно еще и пощечину ему дать за то, что он сделал", - заявил Кошевой в эфире телеканала "НАШ".

Он напомнил, что Зеленский поддерживает себя в форме. "У нас же Вован качается, может и врубать. Мне бы очень хотелось это сделать. Ты представляешь, сколько просмотров?" – пофантазировал Кошевой.

Спортом Зеленский увлекается давно. Еще до прихода в большую политику он регулярно посещал спортзал и делал шоу о фитнесе на YouTube. Также известно о его увлечении футболом, спортивно-бальными танцами и тайским боксом.

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На Банковій . Хоч гантелі не вкрали))) #добрийранокукраїно

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

На днях лидер Незалежной выложил фотографию из спортивного зала в Администрации президента на Банковой. На ней он позирует в компании главы своей администрации Андрея Богдана и неизвестного мужчины.

Отношения у Зеленского с Путиным не заладились сразу. Еще не вступив в должность, юморист позволил себе резкие выпады в адрес главы российского государства.

Острую реакцию Зеленского вызвал указ Путина предоставить паспорта жителям Донбасса. А российский лидер отказался поздравлять украинского коллегу с 9 Мая, вместо этого обратившись к народу Незалежной.

Автор: Иван Поляков10 июня 2019, 12:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кузя
Ответить
Как то, храбрый Михо, Витязь в Козлиной шкуре, попробовал! Умандыривал так, что на танках, угнаться не могли!
Гость
Ответить
Зеленский-зеленый, неопытный, пацан!! Его надо учить жизни и раскрыть глаза, нет опыта работы! Может и поумнеет!!
Гость Ирина
Ответить
Понос слов, запор мыслей
Гость
Ответить
Кастрюлеголовые придурки!
Эмма
Ответить
Ума палата у этих клоунов.Юмористы с кастрюлями на голове.
Д. Ш. Сатанюкин
Ответить
Хотелось бы посмотреть как два козла друг друга <цензура>.
1

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