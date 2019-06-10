Шокирующие подробности драки Зеленского с Путиным
С шокирующими подробностями в прямом эфире на телевидении
выступил соратник Владимира Зеленского по "95-му кварталу", юморист Евгений
Кошевой. Речь зашла о Донбассе и Крыме, которые новая украинская власть
продолжает считать "оккупированными территориями".
Актер призвал поговорить на эту тему с российской стороной "по-мужски". По его словам, лидер Незалежной мог бы решить вопрос с Владимиром Путиным силой. "Можно еще и пощечину ему дать за то, что он сделал", - заявил Кошевой в эфире телеканала "НАШ".
Он напомнил, что Зеленский поддерживает себя в форме. "У нас же Вован качается, может и врубать. Мне бы очень хотелось это сделать. Ты представляешь, сколько просмотров?" – пофантазировал Кошевой.
Спортом Зеленский увлекается давно. Еще до прихода в большую политику он регулярно посещал спортзал и делал шоу о фитнесе на YouTube. Также известно о его увлечении футболом, спортивно-бальными танцами и тайским боксом.
На днях лидер Незалежной выложил фотографию из спортивного зала в Администрации президента на Банковой. На ней он позирует в компании главы своей администрации Андрея Богдана и неизвестного мужчины.
Отношения у Зеленского с Путиным не заладились сразу. Еще не вступив в должность, юморист позволил себе резкие выпады в адрес главы российского государства.
Острую реакцию Зеленского вызвал указ Путина предоставить паспорта жителям Донбасса. А российский лидер отказался поздравлять украинского коллегу с 9 Мая, вместо этого обратившись к народу Незалежной.
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