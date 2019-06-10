Шокирующие подробности драки Зеленского с Путиным

Напряжение между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, кажется, возникло сразу – оба вступили в заочную перепалку. В окружении нового главы Незалежной сделали откровенное заявление и рассказали о драке между лидерами.



С шокирующими подробностями в прямом эфире на телевидении выступил соратник Владимира Зеленского по "95-му кварталу", юморист Евгений Кошевой. Речь зашла о Донбассе и Крыме, которые новая украинская власть продолжает считать "оккупированными территориями".



Актер призвал поговорить на эту тему с российской стороной "по-мужски". По его словам, лидер Незалежной мог бы решить вопрос с Владимиром Путиным силой. "Можно еще и пощечину ему дать за то, что он сделал", - заявил Кошевой в эфире телеканала "НАШ".

Он напомнил, что Зеленский поддерживает себя в форме. "У нас же Вован качается, может и врубать. Мне бы очень хотелось это сделать. Ты представляешь, сколько просмотров?" – пофантазировал Кошевой.

Спортом Зеленский увлекается давно. Еще до прихода в большую политику он регулярно посещал спортзал и делал шоу о фитнесе на YouTube. Также известно о его увлечении футболом, спортивно-бальными танцами и тайским боксом.

На днях лидер Незалежной выложил фотографию из спортивного зала в Администрации президента на Банковой. На ней он позирует в компании главы своей администрации Андрея Богдана и неизвестного мужчины.

Отношения у Зеленского с Путиным не заладились сразу. Еще не вступив в должность, юморист позволил себе резкие выпады в адрес главы российского государства.

Острую реакцию Зеленского вызвал указ Путина предоставить паспорта жителям Донбасса. А российский лидер отказался поздравлять украинского коллегу с 9 Мая, вместо этого обратившись к народу Незалежной.