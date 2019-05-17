Опозоренного Порошенко с подельниками сажают на цепь на Украине

Окружной административный суд Киева начал производство по делу о запрете выезда с Украины чиновников высшего разряда. Среди фигурантов – проигравший выборы Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр страны Владимир Гройсман и еще 177 государственных деятелей.

Еще во время дебатов перед вторым туром выборов президента Украины Владимир Зеленский пригрозил своему сопернику, действующему главе государства Петру Порошенко, что тот рискует оказаться фигурантом уголовного дела. Предсказание комика, сменившего актерскую карьеру на управление страной, сбывается.

Киевский суд начал процесс по делу, в результате которого пока еще действующему президенту Петру Порошенко, главе правительства Владимиру Гройсману и председателю Верховной рады Андрею Парубию, а также 177 чиновникам может быть запрещено покидать пределы Украины, передает URA.ru. Иск направлен к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы.

Согласно пояснению пресс-службы окружного административного суда Киева, заявители хотят признать незаконным тот факт, что силовые ведомства не препятствуют выезду из страны должностных лиц, которые "могли совершить коррупционные преступления", передает ТАСС. Иными словами, Порошенко и его подозреваемых в коррупции подельников намерены посадить на цепь, чтобы они не успели скрыться за границей, если в их отношении все же будет начато всестороннее и беспристрастное расследование.

Что будет дальше с #Порошенко?



- Петр Алексеевич, Вы куда?

- Я уже больше не президент этой страны. Домой полечу, в Испанию... - А посидеть на дорожку?))) pic.twitter.com/GZZqvRHXfO — ∁тепан ∏олосов (@alse52) 2 мая 2019 г.

Ранее Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру, куда его вызвали для дачи показаний о событиях на майдане зимой 2014 года. В ведомстве не исключили, что его придется привести силой. Однако такое развитие событий станет возможным лишь после того, как срок полномочий досиживающего в президентском кресле политика истечет.

Эксперты предрекают незавидную участь с треском проигравшему выборы президента Украины Петру Порошенко. С одной стороны, ситуация с расследованием злоупотреблений политика больше похожа на создание положительного образа борьбы с коррупцией для западных партнеров Незалежной. С другой – он все же рискует остаться без всех своих капиталов или вовсе оказаться за решеткой, если не успеет сбежать из страны.

Отметим, унижения Петра Порошенко начались еще до того, как он проиграл выборы. Некоторые чиновники стали откровенно саботировать его распоряжения. Ну а после объявления предварительных результатов даже в ближайшем окружении политика начались поиски компромата на него. Даже действующие депутаты Верховной рады не смогли удержаться, чтобы не придумать Петру Порошенко обидную кличку. Он, по их мнению, даже не "хромая утка", а "мертвый гусь".