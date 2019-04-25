Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина
Реакция штаба Зеленского на решение Путина напоминало
панику. Еще бы, ведь избранный президент Украины даже не вступил в должность, а
Россия уже приготовила ему пару "подарочков": накануне выборов
запретила поставки нефти в Незалежную и сразу после – упростила выдачу
паспортов жителям Донбасса.
Указом о "паспортизации" Россия признала, что она является страной-оккупантом и государством-агрессором, разразились истерикой в штабе Зеленского. По мнению сторонников юмориста, решение Путина не поможет прекратить огонь на востоке страны.
По сути, указ Путина – это сигнал новому украинскому руководству, что время для разговоров вышло. И если Зеленский решится продолжать политику своего предшественника, то Москва пойдет еще дальше, и тогда Киев окончательно потеряет шансы на даже формальное возвращение народных республик под свой контроль.
Отсюда и столь нервная реакция в штабе "слуги народа". Зеленский как человек неглупый должен отдавать себе отчет, что украинские войска, если вновь решат обстреливать Донбасс, совершат агрессию уже не против граждан Украины, а в отношении россиян. Что бывает после этого Зеленский может спросить у Михаила Саакашвили. Тем более что бывший грузинский лидер как раз намерен вернуться в Незалежную.
Согласно решению Путина, срок решения о выдаче паспорта жителю Донецкой и Луганской республики не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления, сообщает RT. Президент распорядился, чтобы МВД, МИД, ФСБ и Нацгвардия приняли все меры для скорейшего получения российских паспортов по упрощенной процедуре.
Указ о паспортах Донбасса подписан с ленинской точностью - вчера было рано, завтра будет поздно. На Украине просто некому сейчас ответить: Порошенко уже не президент, Зеленский еще не президент, а когда им станет, то что тут скажешь? Поезд ушел.— Путин сегодня (@Putintoday_ru) 24 апреля 2019 г.
На Украине в минувшее воскресенье состоялись
президентские выборы, на которых актер Владимир Зеленский получил более 73%
голосов. В настоящее время избранный президент занят формированием будущей
команды. Речи о встрече с Владимиром Путиным пока не идет.
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