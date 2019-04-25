Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина

Президент Владимир Путин подписал долгожданный указ, упростив получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. В штабе избранного главы Украины Владимира Зеленского на решение российского лидера отреагировали крайне нервно. По всей видимости, Москва окончательно выбрала жесткую линию в отношении строптивого Киева.



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