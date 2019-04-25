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Политика

Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Владимир Путин подписал долгожданный указ, упростив получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. В штабе избранного главы Украины Владимира Зеленского на решение российского лидера отреагировали крайне нервно. По всей видимости, Москва окончательно выбрала жесткую линию в отношении строптивого Киева. 
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Реакция штаба Зеленского на решение Путина напоминало панику. Еще бы, ведь избранный президент Украины даже не вступил в должность, а Россия уже приготовила ему пару "подарочков": накануне выборов запретила поставки нефти в Незалежную и сразу после – упростила выдачу паспортов жителям Донбасса.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Указом о "паспортизации" Россия признала, что она является страной-оккупантом и государством-агрессором, разразились истерикой в штабе Зеленского. По мнению сторонников юмориста, решение Путина не поможет прекратить огонь на востоке страны.

По сути, указ Путина – это сигнал новому украинскому руководству, что время для разговоров вышло. И если Зеленский решится продолжать политику своего предшественника, то Москва пойдет еще дальше, и тогда Киев окончательно потеряет шансы на даже формальное возвращение народных республик под свой контроль.

Отсюда и столь нервная реакция в штабе "слуги народа". Зеленский как человек неглупый должен отдавать себе отчет, что украинские войска, если вновь решат обстреливать Донбасс, совершат агрессию уже не против граждан Украины, а в отношении россиян. Что бывает после этого Зеленский может спросить у Михаила Саакашвили. Тем более что бывший грузинский лидер как раз намерен вернуться в Незалежную.

Согласно решению Путина, срок решения о выдаче паспорта жителю Донецкой и Луганской республики не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления, сообщает RT. Президент распорядился, чтобы МВД, МИД, ФСБ и Нацгвардия приняли все меры для скорейшего получения российских паспортов по упрощенной процедуре.

На Украине в минувшее воскресенье состоялись президентские выборы, на которых актер Владимир Зеленский получил более 73% голосов. В настоящее время избранный президент занят формированием будущей команды. Речи о встрече с Владимиром Путиным пока не идет. 

Автор: Иван Поляков25 апреля 2019, 14:16
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