Объявлено о конце карьеры Зеленского
Официальная процедура инаугурации избранного президента Украины должна состояться 31 мая. До этого момента Владимир Зеленский должен успеть попрощаться со сценой.
Несмотря на то что избиратели и даже иностранные лидеры уже воспринимают комика как заметную политическую фигуру, в афишах он до сих пор значится как "неизменный ведущий шоу "Лига смеха". Интересно, что в таком качестве политик появится перед украинцами меньше чем за неделю до вручения булавы, орденской цепи и гербовой печати. Свой последний концерт Владимир Зеленский проведет 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве, передает Ura.ru.
Ранее стало известно, что даже собственные соратники не слишком верят во Владимира Зеленского как сильного переговорщика. По крайней мере, именно такая мысль возникает после слов советника избранного президента Украины по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина.
Он заявил, что политику не следует встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным. Дескать, Владимир Зеленский не сможет постоять за себя и отстоять интересы Украины. Шансы у него появятся только в том случае, считает Апаршин, если на стороне Киева выступят другие страны Запада.
Оглушительный дипломатический провал по итогам первых же переговоров с Владимиром Путиным Владимиру Зеленскому предсказал и российский политолог Михаил Погребинский, в особенности если речь зайдет о ситуации на востоке Украины. "Представим себе, что Зеленский все же позвонит Путину. А Путин скажет: "Хорошо, разговаривай с Донбассом!" И на этом все закончится. Это будет первое фиаско нового президента", – подчеркнул эксперт в эфире Первого канала.
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