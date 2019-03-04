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Политика

Зеленский влепил смачную пощечину хаму Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок. 
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Триумфальное шествие Зеленского к вершинам большой политики продолжается. За месяц до президентских выборов комик не только не сдает позиции, но и укрепляет их. Шокирующие данные последних социологических опросов опубликовала экспертная группа "Рейтинг".

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Оказалось, что уровень одобрения Зеленского растет как на дрожжах. Если месяц назад социологи фиксировали рейтинг комика на уровне 12-23%, то теперь за него готовы проголосовать больше четверти тех, кто придет к избирательным урнам.

На фоне рванувшего вперед с головокружительной скоростью Зеленского Петр Порошенко кажется уставшей, выдохшейся клячей. Рейтинг главы государства уже несколько месяцев топчется вокруг отметки в 15%.

Неудивительно, что нервишки у Порошенко последнее время шалят: президент чуть ли не каждый день отличается сомнительными поступками. Неадекватное поведение может обрушить и без того невпечатляющий рейтинг главы государства.

Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину. На фоне Порошенко, да и всех остальных политиков Незалежной, Зеленский кажется просто верхом адекватности.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Эксперты уверены, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Большинство политологов сходятся во мнении, что судьба президентского кресла решится во втором туре. 

Автор: Иван Поляков4 марта 2019, 18:06

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