Зеленский влепил смачную пощечину хаму Порошенко
Триумфальное шествие Зеленского к вершинам большой политики
продолжается. За месяц до президентских выборов комик не только не сдает
позиции, но и укрепляет их. Шокирующие данные последних социологических опросов
опубликовала экспертная группа "Рейтинг".
Оказалось, что уровень одобрения Зеленского растет как на дрожжах. Если месяц назад социологи фиксировали рейтинг комика на уровне 12-23%, то теперь за него готовы проголосовать больше четверти тех, кто придет к избирательным урнам.
На фоне рванувшего вперед с головокружительной скоростью Зеленского Петр Порошенко кажется уставшей, выдохшейся клячей. Рейтинг главы государства уже несколько месяцев топчется вокруг отметки в 15%.
Неудивительно, что нервишки у Порошенко последнее время шалят: президент чуть ли не каждый день отличается сомнительными поступками. Неадекватное поведение может обрушить и без того невпечатляющий рейтинг главы государства.
Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину. На фоне Порошенко, да и всех остальных политиков Незалежной, Зеленский кажется просто верхом адекватности.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Эксперты уверены, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Большинство политологов сходятся во мнении, что судьба президентского кресла решится во втором туре.
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