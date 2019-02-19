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Политика

"А жена?!": любвеобильный Зеленский обзавелся новой женщиной

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский неожиданно вырвался в лидеры превыборной гонки и имеет шансы стать президентом Украины. Как это всегда бывает, вокруг успешного мужчины появилось много женщин. И это при том, что юморист давно женат. 
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Известный шоумен представил новую женщину в своем окружении. Ей стала хорошая знакомая Зеленского Елена Винтоняк. Об этом сказано в сообщении группы "Команда Зеленского в Иваново-Франковске" в Facebook. Винтоняк будет представлять программу юмориста на Западной Украине.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

О новой члене команды юмориста известно совсем мало. Винтоняк – новое политическое лицо не только в команде Зеленского, но и в целом на политической арене Украины. Известно, что она получила высшее образование по юридической специальности в Прикарпатском университете имени Стефаныка в Иваново-Франковске.  

В Сети неоднозначно отреагировали на новую блондинку в команде юмориста. "Володя, а жена?!" – с иронией прокомментировал заявление Зеленского пользователь Twitter Константин Симонов.

Шоумен недавно вырвался в лидеры президентской гонки. Свежие социологические исследования показывают большой отрыв Зеленского от других кандидатов. Так, по данным агентства Greenberg Quinlan Rosner Research, актера готовы поддержать 28% тех, кто придет к избирательным урнам.  

Главная проблема рвущегося к власти комика – недостаточная поддержка среди старшего поколения, полагают эксперты. В отличие от молодежи, пенсионеры охотно ходят на выборы, отмечает политолог Михаил Павлив. Другая проблема Зеленского – недостаточное количество сторонников в провинции.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленского идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.  


Автор: Иван Поляков19 февраля 2019, 12:54

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