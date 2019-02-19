"А жена?!": любвеобильный Зеленский обзавелся новой женщиной

Актер Владимир Зеленский неожиданно вырвался в лидеры превыборной гонки и имеет шансы стать президентом Украины. Как это всегда бывает, вокруг успешного мужчины появилось много женщин. И это при том, что юморист давно женат.



Известный шоумен представил новую женщину в своем окружении. Ей стала хорошая знакомая Зеленского Елена Винтоняк. Об этом сказано в сообщении группы "Команда Зеленского в Иваново-Франковске" в Facebook. Винтоняк будет представлять программу юмориста на Западной Украине.

О новой члене команды юмориста известно совсем мало. Винтоняк – новое политическое лицо не только в команде Зеленского, но и в целом на политической арене Украины. Известно, что она получила высшее образование по юридической специальности в Прикарпатском университете имени Стефаныка в Иваново-Франковске.

В Сети неоднозначно отреагировали на новую блондинку в команде юмориста. "Володя, а жена?!" – с иронией прокомментировал заявление Зеленского пользователь Twitter Константин Симонов.

Пишут, что новой женщиной Зеленского стала его коллега Елена Винтоняк. Володя, а жена?! pic.twitter.com/FkGULnN2R3 — Константин Симонов (@ich_Mitra) 19 февраля 2019 г.

Шоумен недавно вырвался в лидеры президентской гонки. Свежие социологические исследования показывают большой отрыв Зеленского от других кандидатов. Так, по данным агентства Greenberg Quinlan Rosner Research, актера готовы поддержать 28% тех, кто придет к избирательным урнам.

Главная проблема рвущегося к власти комика – недостаточная поддержка среди старшего поколения, полагают эксперты. В отличие от молодежи, пенсионеры охотно ходят на выборы, отмечает политолог Михаил Павлив. Другая проблема Зеленского – недостаточное количество сторонников в провинции.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленского идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.