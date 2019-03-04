Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Понедельник 4 марта
Лента новостей
10:19
Актер из "Интернов" получил серьезную травму
10:11
"Евровидение-2019" сотряс грязный скандал с махинациями
10:08
"Пусть живет битой скотиной": жену Башарова смачно приложили
09:59
Скончалась звезда шоу "Голос"
09:42
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
09:26
Москвичей предупредили о нашествии агрессивных ворон
09:11
"Чудо в перьях": 69-летний Леонтьев ошарашил народ
09:02
Михалков отбрил глумливого Доренко за нападки
08:30
"Какие-то сволочи": дерзкое заявление Пригожина об отъезде из России
08:09
Смерть из-за тяжелой болезни добила Максакову
08:08
От матери Скрипаля скрыли жуткую правду
05:02
"Лазарев подарил?": Лорак вывели на чистую воду
02:30
Футбольный арбитр возбудила народ шикарным телом
00:11
Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием
22:09
Кудрявцева показала синяк от Лазарева
17:45
"Можете отвернуться и не смотреть": дочь Толкалиной об анорексии
16:42
Игорь Крутой рассказал о страшном недуге
16:24
Маркл пошла наперекор королевской семье
15:50
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
15:42
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 марта 2019 года
15:34
Чехова сразила народ снимком топлес
15:19
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
14:07
"Вылили тонны грязи": Валерию затравили за поддержку Зеленского
13:53
Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе
13:22
Борисова простила дочь-хамку
12:49
"Не совсем адекватные вещи": родственница Божены Рынски о состоянии вдовы
12:35
"Животик уже заметен": Подольскую поздравили с беременностью
12:05
Успенская похвасталась подарком стоимостью 30 миллионов
12:02
Барановская впала в истерику на съемках телешоу
11:24
Собчак кардинально изменилась ради Богомолова
11:06
"Не прошло и 40 дней": вдове Децла ищут нового мужа
10:46
Сын жертвы "Новичка" молит Путина о помощи
08:49
Масленица: история, традиции, приметы
08:02
"Служил в СС": Невероятный поворот в деле гибели группы Дятлова
06:12
На Украине трое суток пытаются снести Монумент славы
04:16
Нашедший 400 тысяч долларов уборщик сдал все деньги полиции
02:07
Жуткие подробности кровавой резни в Москве
00:15
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
22:08
"Низменные влечения": Найден корень всех бед несчастной Кравец
20:00
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги
17:59
Отключившуюся звезду группы "Ласковый май" откачивали прямо в воздухе
17:21
Обманутые циркачи пошли войной на Запашного
16:45
Принц Уильям в шоке: Миддлтон заговорила о четвертом ребенке
16:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 марта 2019 года
16:25
Гордость России: в Думе высоко оценили вклад Жореса Алферова в науку
16:03
Мечтающие об интиме Пугачева и Бузова топят горе в стакане
15:51
В России готовят ответ на подлую тактику США
15:26
Провалившаяся в люк звезда "Ворониных" получила травмы
14:59
Могут ли нищеброды ходить в дорогие рестораны
14:50
Разыскиваемый полицией лже-доктор обколол дочь Хилькевич
14:13
"Секс шел мне в руки": Сябитова терпела побои из-за неутолимого голода
13:24
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
12:53
Влезший в долги Петросян подселит к Степаненко квартирантов
12:09
Добронравов в пижаме высказался о госпитализации
11:42
Застывшая у могилы Лель попросила прощения
11:04
Звезде шоу "Дом-2" отомстил озверевший любовник
10:40
Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу
10:32
Умер Жорес Алферов
10:29
"Мертва и я": затравленная после смерти мужа Рынска попала в больницу
09:59
Актриса Мэрил Стрип стала бабушкой
06:42
Заклейменный позором Башаров горько поплатился за избиение жены
04:16
Столовый уксус оказался опасным для здоровья
02:23
Отвергнутую Украиной Maruv приласкали в России
00:15
Злопамятный Лоза набросился на Урганта из-за едкой насмешки
21:57
Анфиса Чехова отправилась в отпуск с известным телеведущим
21:51
В Удмуртии в результате ДТП пострадал ребенок
21:47
Россияне затравили осрамившуюся Скабееву
21:35
Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
21:08
Рыдающий эгоист Топалов остался без жены и ребенка
20:57
В Казани неизвестные расстреляли местных собак
20:39
Житель Верхней Пышмы выбросил щенка из окна
20:37
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка
20:19
"Колька напился": странные танцы Баскова попали на видео
19:58
"Не высосать душу": испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну
19:52
Совет на выходные
19:47
Под Тюменью собаки "сдали" полицейским собственного хозяина
19:33
Елизавета II с огромным синяком вышла в свет
19:15
Молодая омичка насмерть сбила пешехода
18:52
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
18:36
В страшном ДТП под Нижним Новгородом пострадали 8 человек
18:21
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
18:04
Как "Единая Россия" помогает автомобилистам
18:01
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына
17:41
"Он в постели такое животное": Бузова о сексе с участником шоу "Дом-2"
17:39
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
17:10
Семья из Подмосковья заблудилась в горах
16:52
Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты
16:38
Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
16:26
Как нас программируют рекламщики
16:13
Оплеванная завистницами Водонаева борется с лишним весом
16:00
Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
15:58
"Ангельская дива": хрупкая Брежнева в халате привела в восторг
15:51
Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией
15:45
В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки
15:34
Ани Лорак оказалась на грани жизни и смерти
15:30
"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины
15:24
Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями
15:23
Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
15:03
Петросян нанес решительный удар по Степаненко
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
Мечтающие об интиме Пугачева и Бузова топят горе в стакане
"Секс шел мне в руки": Сябитова терпела побои из-за неутолимого голода
Застывшая у могилы Лель попросила прощения
Могут ли нищеброды ходить в дорогие рестораны
Чехова сразила народ снимком топлес
Политика

Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко отчаянно пытается сохранить власть и спешит договориться с крупными внешнеполитическими игроками, в том числе с Россией. По словам политолога Виктора Небоженко, лидер Незалежной сделал предложение президенту России Владимиру Путину. 
прочитано 714 раз

По словам эксперта, который, по некоторыми сведениям, связан с Юлией Тимошенко, президент Украины предлагал российскому лидеру чуть не сделку. "Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минские соглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область", - сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.

ПО ТЕМЕ

Осатаневший Порошенко натравил на хрупкую девушку 15 охранников

Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Активно работает Порошенко и с американцами. Вашингтону лидер Незалежной предлагает выбрать желаемого премьера Украины. Взамен - невмешательство Соединенных Штатов в коррупционные дела, которые проворачивает президент и его сторонники.

Подмазаться Порошенко пытается и к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Ей он обещает не делать шагов против газопроводу "Северный поток-2".

По словам Небоженко, Порошенко отчаянно сражается за второй срок, однако действия президента окажут разрушительное воздействие на страну. Эксперт уверен, что глава государства оторван от страны и не хочет слышать ее народ.

За время предвыборной кампании Порошенко уже отметился несколькими странными выходками. Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо.

Выборы президента Украины – 2019 пройдет 31 марта. Петр Порошенко заметно отстает от лидера гонки – Актера Владимира Зеленского. Отдать голос за главу государства готовы лишь 12% тех, кто придет к избирательным урнам. 

Автор: Иван Поляков4 марта 2019, 10:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Осатаневший Порошенко натравил на хрупкую девушку 15 охранников
Лукашенко странно оправдался за демарш против России
Кто станет президентом Украины
Между Западом и Россией: интриган Лукашенко ведет двойную игру

Шоу-бизнес

"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
"Евровидение-2019" сотряс грязный скандал с махинациями
"Пусть живет битой скотиной": жену Башарова смачно приложили
У рыдающей Повалий ночью отобрали ребенка

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Общество

От матери Скрипаля скрыли жуткую правду

Племянница экс-полковника ГРУ рассказала о "годе мучений"
Шоу-бизнес

Чехова сразила народ снимком топлес

Телеведущая похвасталась пикантными фотографиями и с Мальдив
Общество

Масленица: история, традиции, приметы

В этом году праздник пройдет с 4 по 10 марта
Шоу-бизнес

Маркл пошла наперекор королевской семье

Она больше не могла молчать

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством

Фоторепортажи

Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru