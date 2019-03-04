Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину

Президент Украины Петр Порошенко отчаянно пытается сохранить власть и спешит договориться с крупными внешнеполитическими игроками, в том числе с Россией. По словам политолога Виктора Небоженко, лидер Незалежной сделал предложение президенту России Владимиру Путину.



По словам эксперта, который, по некоторыми сведениям, связан с Юлией Тимошенко, президент Украины предлагал российскому лидеру чуть не сделку. "Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минские соглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область", - сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.



Активно работает Порошенко и с американцами. Вашингтону лидер Незалежной предлагает выбрать желаемого премьера Украины. Взамен - невмешательство Соединенных Штатов в коррупционные дела, которые проворачивает президент и его сторонники.

Подмазаться Порошенко пытается и к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Ей он обещает не делать шагов против газопроводу "Северный поток-2".

По словам Небоженко, Порошенко отчаянно сражается за второй срок, однако действия президента окажут разрушительное воздействие на страну. Эксперт уверен, что глава государства оторван от страны и не хочет слышать ее народ.

«Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2 pic.twitter.com/rzXJL1aDXZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2019 г.

За время предвыборной кампании Порошенко уже отметился несколькими странными выходками. Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо.

Выборы президента Украины – 2019 пройдет 31 марта. Петр Порошенко заметно отстает от лидера гонки – Актера Владимира Зеленского. Отдать голос за главу государства готовы лишь 12% тех, кто придет к избирательным урнам.