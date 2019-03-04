Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину
По словам эксперта, который, по некоторыми сведениям, связан
с Юлией Тимошенко, президент Украины предлагал российскому лидеру чуть не
сделку. "Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минские
соглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область", -
сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.
Активно работает Порошенко и с американцами. Вашингтону лидер Незалежной предлагает выбрать желаемого премьера Украины. Взамен - невмешательство Соединенных Штатов в коррупционные дела, которые проворачивает президент и его сторонники.
Подмазаться Порошенко пытается и к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Ей он обещает не делать шагов против газопроводу "Северный поток-2".
По словам Небоженко, Порошенко отчаянно сражается за второй срок, однако действия президента окажут разрушительное воздействие на страну. Эксперт уверен, что глава государства оторван от страны и не хочет слышать ее народ.
«Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2 pic.twitter.com/rzXJL1aDXZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2019 г.
За время предвыборной кампании Порошенко уже отметился несколькими странными выходками. Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо.
Выборы президента Украины – 2019 пройдет 31 марта. Петр Порошенко заметно отстает от лидера гонки – Актера Владимира Зеленского. Отдать голос за главу государства готовы лишь 12% тех, кто придет к избирательным урнам.
Племянница экс-полковника ГРУ рассказала о "годе мучений"
Телеведущая похвасталась пикантными фотографиями и с Мальдив
В этом году праздник пройдет с 4 по 10 марта
Она больше не могла молчать